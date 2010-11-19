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    19 ноября 2010

    Sony Ericsson X12: флагманский коммуникатор на базе Android:

    19:207

    Razer и Belkin «разработали» игровую клавиатуру Nostromo:

    16:102

    Lift Audio считает наушники Icon самыми маленькими:

    15:472

    Названа цена и дата начала продаж нетбука-планшета Dell Inspiron Duo:

    15:3110

    Карта Buffalo RSDX-64GU1 объемом 64 ГБ относится к Class10:

    14:48

    В 2013 году будет продано 100 миллионов планшетов, уверены в Digitimes Research:

    14:133

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.1.7.343:

    13:50

    Настройщики: SpeedUpMyPC 2010 v.4.2.7.7:

    13:25

    Nikon разрабатывает объективы Nikkor AF-S 50mm f/1.2G и 28mm f/1.4G:

    13:236

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.2:

    13:00

    В декабре Solido3D покажет офисный трехмерный принтер SD300 Pro :

    12:533

    Настройщики: DSL Speed v.6.6:

    12:35

    Специалисты ZT Systems выбрали для сервера R1801e архитектуру ARM:

    12:291

    Сменные клавиши превращают SteelSeries Shift в клавиатуру для MMO-игр :

    12:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.4.00.17:

    12:10

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicron моделей JMC25x/JMC26x:

    11:45

    The Financial Times компенсирует своим сотрудникам покупку планшетов:

    11:334

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    11:20

    Новый компактный корпус Logitec превращает HDD или SSD типоразмера 2,5 дюйма во внешний накопитель:

    11:123

    Утверждена спецификация PCI Express 3.0 — скорость удвоена:

    11:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 ноября):

    10:55

    Super Talent начинает поставки SSD UltraDrive MX объемом 480 ГБ:

    10:42

    В Москве завершилась конференция «Платформа 2011» :

    10:30

    Aspire 1430 — очередной компактный ноутбук Acer с экраном диагональю 11,6 дюйма:

    10:291

    Nokia не будет использовать Android, выбор сделан в пользу MeeGo:

    10:2214

    ABBYY и Basware представили решение для автоматизации финансовых процессов организации:

    10:05

    Logitech оснастила web-камеру B910 HD оптическим датчиком разрешением 5 Мп и оптикой Carl Zeiss:

    09:451

    Выпущена утилита Paragon Migrate OS to SSD для миграции на SSD-накопители:

    09:40

    ESET открывает офисы в Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах:

    09:15

    "Лаборатория Касперского": SMS за 200 рублей:

    08:50

    HP представила решение для развертывания облачной инфраструктуры на CIO-Форуме:

    08:25

    Выпущен новый продукт - «БИТ:Управление автосервисом и автосалоном 8» :

    08:00

    ASUSTeK Computer и ASRock заказали контроллеры USB 3.0 у Fresco Logic :

    07:001

    Принята спецификация CompactFlash 6.0:

    06:00

    Toshiba закроет свою самую старую фабрику на полгода раньше срока:

    02:10

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