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    23 ноября 2010

    Web Snapper 2.8.1 для Mac — утилита для создания скриншотов веб-страниц:

    23:35

    Чипсеты AMD 9-й серии выйдут во втором квартале:

    21:0017

    Altec Lansing Octiv Stage — док-станция для iPad :

    20:531

    Новая версия прошивки Apple TV обеспечивает воспроизведение видео с iPhone по беспроводному соединению:

    19:56

    GraphicConverter 7.0.2 — новая версия графического редактора для Mac:

    19:24

    Apple выпустила iOS 4.2 для iPad, iPhone и iPod touch:

    16:552

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.28:

    15:05

    Дальнейший рост Wi-Fi подпитают автомобили и электронные книги:

    15:007

    Запись: Express Burn v.4.40:

    14:40

    Появились подробности об энергопотреблении AMD Radeon HD 6900 :

    14:3513

    Мультимедиа: Catalencoder v.1.4.3:

    14:151

    Представлена карта памяти Apacer SDXC UHS-1 Class 10 объемом 64 ГБ:

    13:50

    Графика: WildBit Viewer v.5.8:

    13:50

    Антивирусы: The Cleaner v.7.2.0.3513:

    13:25

    AIS выпускает «встраиваемый планшет» на процессоре Intel Atom:

    13:24

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.1.3 Build 324285:

    13:00

    Разработка IBM позволит удвоить скорость работы хранилищ данных:

    12:531

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.1147:

    12:35

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.7:

    12:10

    В ближайшие недели ARM представит 64-разрядный процессор:

    11:5419

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.6:

    11:45

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.62:

    11:20

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    10:55

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    10:30

    Zalman готовит «облегченную версию» флагманских кулеров: CNPS5X:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 ноября):

    10:05

    Broadcom покупает Gigle Networks за 75 млн долларов:

    09:57

    Снижение цен не помогло Blu-ray:

    09:4532

    Dr.Web Enterprise Security Suite — централизованное управление защитой всех узлов корпоративной сети:

    09:40

    Paragon Integrator – новое подразделение в российском Paragon Software:

    09:15

    Создан новый прототип «самозарядного чехла» для мобильных устройств:

    09:008

    Специальная акция Adobe Systems для профессионалов в области веб-дизайна и веб-разработки:

    08:501

    Panda Software: 40% всех фальшивых антивирусов создано в 2010 году:

    08:251

    MunSoft Data Recovery Suite для восстановления данных всех типов:

    08:00

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