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    22 ноября 2010

    LG начала продажи планшета E-Note H1000B с 10-дюймовым экраном и ОС Windows 7:

    21:3411

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.96.4:

    18:25

    Антивирусы: ClamWin v.0.96.4:

    18:00

    iTubeX 8 для Mac загружает видео с веб-страниц:

    17:461

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.7.1.3 Build 324285:

    17:35

    Европейские операторы не позволят Apple отказаться от SIM-карт в iPhone:

    17:2026

    Общение в сети: AIM v.7.5.4.11 Beta:

    17:10

    WindowShade X 5.0.7 — новая версия утилиты для управления окнами в Mac OS X:

    17:06

    Thermaltake DOKKER: корпус с док-станцией для жестких дисков:

    16:55

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2.1 Build 23274:

    16:451

    Новый iPad может получить возможность работы в сетях GSM и CDMA:

    16:402

    X Lossless Decoder 20101120 — декодер lossless-аудио для Mac:

    16:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.4.0.0.11 Pre-Release:

    16:20

    Архиваторы: 7-Zip v.9.20:

    15:55

    Alarm Clock Pro 9.3.5 — настраиваемый таймер для Mac:

    15:43

    Графика: Paint.NET v.3.5.6:

    15:301

    MacFamilyTree 6.0.10 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    15:07

    Тестовые ПО: HeavyLoad v.3.0:

    15:05

    Диагностика: ASTRA v.5.47:

    14:40

    Процессор AMD Phenom II X6 1100T замечен в онлайновой продаже:

    14:387

    Speed Download 5.2.21 — новая версия менеджера загрузок для Mac:

    14:22

    Диагностика: ASTRA32 v.2.07:

    14:15

    Электронная книга Odys Genesis на двухъядерном процессоре оснащена большим дисплеем:

    14:14

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    13:50

    MacPilot 4.1.2 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    13:48

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    13:25

    Появились спецификации AMD Radeon HD 6990:

    13:2021

    MarsEdit 3.1.3 для Mac — обновление редактора блогов:

    13:09

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    13:00

    Apple выпустила iOS 4.2.1 Golden Master для iPhone и iPad:

    12:56

    Обновление прошивок для SSD-дисков OCZ:

    12:35

    BBEdit 9.6.1 для Mac — обновление HTML-редактора:

    12:24

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    12:10

    VLC Media Player 1.1.5 — новая версия медиаплеера для Mac:

    11:46

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.11:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 ноября):

    11:20

    Carbon Copy Cloner 3.3.6 для Mac — утилита для клонирования дисков и резервирования данных:

    11:02

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 ноября 2010 года):

    10:55

    Maingear оснастила ноутбуки ALT-15 и ALT-17 видеокартой NVIDIA GeForce GT 425M:

    10:551

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 ноября 2010 года):

    10:30

    Qualcomm рассказала о флагманской однокристальной системе MSM8960:

    10:244

    Проблемы в работе новых MacBook Air решены с помощью апдейта ПО:

    10:136

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 ноября 2010 года):

    10:05

    PNY выпускает комплекты оперативной памяти DDR3 объемом 4 и 8 ГБ для ноутбуков и настольных ПК:

    09:45

    Microsoft: День оживших технологий:

    09:40

    Wind Top AP2000 — моноблочный ПК для бизнеса:

    09:232

    Apple выпустила Boot Camp 3.2 :

    09:19

    Marketplace теперь доступен российским разработчикам:

    09:15

    Сетевые хранилища QNAP TS-239 Pro II+ и TS-439 Pro II+ оснащаются более мощными процессорами:

    09:002

    Сетевое хранилище Plextor PX-NAS4 рассчитано на четыре накопителя:

    09:005

    Словари ABBYY Lingvo доступны на новых моделях PocketBook:

    08:50

    Nexus представила корпуса-близнецы Prominent 5 и Prominent 9:

    08:441

    Рост продаж Schneider Electric в III квартале 2010 г. составил 37,9%:

    08:251

    Cмартфон Xpphone, работающий под управлением Windows XP Embedded, поступил в продажу:

    08:248

    Apple обновила Safari для Maс и Windows:

    08:07

    Платформа VMware vSphere 4 прошла сертификацию ФСТЭК:

    08:00

    У ASRock готово восемь системных плат для Sandy Bridge:

    08:007

    LaCie FastKey — самый маленький в мире внешний SSD с поддержкой интерфейса USB 3.0:

    07:513

    Club 3D анонсирует разогнанный вариант 3D-карты Radeon HD 6870:

    07:00

    Рональд Д. Шугар присоединяется к Совету директоров Apple:

    00:345

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