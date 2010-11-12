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    12 ноября 2010

    Micron ориентирует флэш-память Axcell на использование в автомобилях:

    20:39

    Мышь Gigabyte GM-M7800S меняет кожу:

    19:571

    Apple выпустила MainStage 2.1.2:

    19:54

    Нетбук Jolibook с ОС Jolicloud 1.1 выйдет до конца месяца :

    18:453

    Аналитики IDC уверены, что мини-ноутбуки смогут сосуществовать с планшетами:

    18:18

    В будущем году AUO начнет выпуск панелей AMOLED малого и среднего размера:

    17:581

    Дефицит комплектующих задержит выход 3D-карт серии AMD Radeon HD 6900?:

    17:118

    File Juicer 4.25 для Mac выделяет изображения, звуки и видео из файлов:

    16:27

    Pixtronix и CMI создали прототипы MEMS-дисплеев:

    15:19

    Wortmann представила еще два монитора с поддержкой Full HD:

    14:25

    Samsung показала ЖК-панель толщиной 1,8 мм:

    13:49

    Графика: Photobie v.7.2.2:

    13:25

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.4.0:

    13:00

    Файловые обменники: BitComet v.1.24:

    12:35

    Кодеки: x264 Video Codec r1766:

    12:10

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1055:

    11:45

    Antec High Current Pro — блоки питания для самых требовательных:

    11:354

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.24 Platinum:

    11:201

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.9.5:

    10:55

    Danger Den выпускает два водоблока для GeForce GTX 580:

    10:452

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.7.0.87:

    10:30

    iPad возглавляет рейтинг рождественских подарков в Великобритании. iPhone 4 — на втором месте:

    10:1516

    Официальные драйверы ForceWare v.262.99 для видеокарт NVIDIA:

    10:05

    Объем миниатюрных «флэшек» Super Talent Pico Mini C и Pico Mini D достигает 32 ГБ:

    10:003

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 ноября):

    09:40

    ZOTAC дополняет линейку ZBOX мини-ПК ZBOX DVD :

    09:304

    Обновление компонентов в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows:

    09:15

    Новая партнерская программа от Symantec расширит возможности партнеров компании:

    08:50

    Обновленный Virtualization Manager от Paragon Software:

    08:25

    PTC выпускает новую систему проектирования CREO:

    08:00

    Рынок микропроцессоров немного вырос, расстановка сил осталось прежней:

    07:003

    Более 80% опрошенных британцев считают цену планшета iPad завышенной:

    06:009

    Security Update 2010-007 для Mac OS X Leopard:

    03:09

    Новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 9.5»:

    01:31

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