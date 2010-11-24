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    24 ноября 2010

    Новые производственные линии Foxconn позволят нарастить выпуск iPad до 40 млн. единиц в год:

    23:224

    TuneLink Auto — автомобильный FM-трансмиттер с интерфейсом Bluetooth:

    22:452

    Acer оснастила смартфон экраном диагональю 4,8 дюйма разрешением 1024 х 480 пикселей:

    21:595

    ASUS Eee Note EA800 — гибрид графического планшета и электронной книги :

    21:253

    iWork 1.3 для iPad — новая версия офисного пакета:

    20:08

    ICONIA — ноутбук с двумя сенсорными экранами в исполнении Acer:

    19:1514

    Microlab Giraffe — необычная док-станция для iPad :

    17:542

    Монитор Green House GH-JLH243SHB оснащен панелью Full HD диагональю 23,6 дюйма:

    16:572

    Acer официально представила планшетные компьютеры с экраном диагональю 10 и 7 дюймов:

    16:3432

    Настройщики: Reg Organizer v.5.11:

    15:05

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.9.3.16:

    14:40

    AeroCool оснастила геймерский корпус RS-4 встроенным реобасом:

    14:25

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.1.2:

    14:15

    Утилиты: DriverView v.1.25:

    13:50

    Две линейки скоростных модулей памяти OCZ: Xtreme Thermal Exchange и Blade 2:

    13:35

    Настройщики: Registry Mechanic v.10.0.0.134:

    13:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.87:

    13:00

    Mushkin ставит радиаторы Ridgeback на модули памяти Redline :

    12:35

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.8.991:

    12:35

    Мультимедиа: Konvertor v.4.05 Build 1:

    12:10

    В праздничный сезон ожидается бум электронных книг:

    12:063

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.9.3a:

    11:45

    Анонсирована первая российская навигационная система для интернет-планшета Samsung Galaxy Tab:

    11:37

    Процессорный охладитель Noctua NH-C14 рассчитан на два вентилятора размером 140 мм:

    11:302

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    11:20

    Новые WHQL-драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    10:55

    Intel объединяет в одном корпусе процессор Intel Atom и FPGA:

    10:405

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 ноября):

    10:05

    Обновление компонентов в продуктах Dr.Web для Windows:

    09:40

    Samsung Galaxy Tab разошелся 600-тысячным тиражом, но Медведева не впечатлил:

    09:2114

    "Лаборатория Касперского" выпустила Антивирус Касперского 8.0 для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition:

    09:15

    Corsair Vengeance: наборы модулей памяти DDR3-1600 МГц:

    09:007

    Новые телефоны Nokia C2-01 и X2-01 стоят менее 100 евро:

    08:575

    CA Technologies приняла участие в ИТ-Ассамблее 4CIO.Ru:

    08:50

    Планшетный компьютер Haleron H97 выглядит как iPad, но работает под управлением Windows 7:

    08:2833

    HP представила решения HP Information Optimization:

    08:25

    Entensys выпускает KinderGate Родительский Контроль 1.1:

    08:00

    Pandigital начинает продажи электронной книги с девятидюймовым цветным экраном:

    08:0011

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