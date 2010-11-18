  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 ноября 2010

    QNAP оснащает сетевое хранилище TS-859 Pro+ двухъядерным ЦП Intel Atom D525:

    20:302

    CPU Sandy Bridge будут на 10% быстрее своих предшественников:

    20:2213

    Palm уступила рынок смартфонов, но попробует его вернуть:

    19:503

    Mitsubishi оснастила игровой монитор MDT231WG панелью типа IPS:

    19:356

    MSI делает «военные компоненты» еще более военными:

    18:462

    Планшетный компьютер Onkyo TW317A7 построен на платформе Intel Atom:

    18:107

    Планы AMD по выпуску процессоров Zambezi:

    18:099

    Сетевые накопители QNAP TS-x19P+ ориентированы на домашних пользователей:

    17:373

    Планшет Advent Vega на платформе NVIDIA Tegra 2 укомплектован картой памяти:

    17:12

    MSI H55M-P33 — материнская плата типоразмера Micro-ATX на чипсете Intel H55:

    17:003

    Sapphire выпускает «токсичную» карту на основе GPU Radeon HD 6850:

    15:40

    NVIDIA Tegra 2 будет в центре внимания на CES 2011:

    15:23

    NVIDIA рассказала о процессоре Echelon производительностью 10 TFLOPS:

    13:5817

    ASUSTeK Computer рассчитывает в сегменте нетбуков на AMD:

    13:131

    Через год AUO начнет массовый выпуск панелей типа FED:

    12:3711

    Camino 2.0.6 — обновление веб-браузера для Mac OS X:

    12:25

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0.4:

    12:10

    AirRadar 2.0.5 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    12:04

    NVIDIA больше не будет выпускать чипсеты:

    11:504

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.9.5:

    11:45

    X Lossless Decoder 20101117 — декодер lossless-аудио для Mac:

    11:41

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2614:

    11:20

    Typinator 4.2 для Mac — утилита для быстрого ввода повторяющегося текста:

    11:18

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.2.5:

    10:551

    Adium 1.4.1 — популярный IM-клиент для Mac:

    10:50

    Названы первые модели процессоров Sandy Bridge :

    10:354

    Утилиты: Process Explorer v.14.0:

    10:30

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.2.3 Build 1303:

    10:05

    Основой планшета BYD Alice стала платформа NVIDIA Tegra 2:

    10:002

    Утилиты: Foxit Reader v.4.3.0.1110:

    09:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.86:

    09:15

    Nikon патентует сменный датчик изображения:

    09:004

    Диагностика: PC Wizard 2010 v.1.96:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    08:25

    Microsoft Lync открывает новую эру в сфере бизнес-коммуникаций:

    08:00

    Envision называет мониторы 60-й серии классическими :

    08:00

    Платформа 2011: Облачные технологии в действии :

    07:00

    Addonics UFMDU — «ксерокс» для карт памяти:

    07:002

    Wincor Nixdorf и Терминал Плюс начали сотрудничество в области автоматизации банков:

    06:00

    Процессоры Intel теперь тоже поддерживают OpenCL: Intel выпускает альфа-версию OpenCL SDK для процессоров Core

    06:006

    Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом .NET»:

    05:00

    «Лаборатория Касперского» выпускает Kaspersky Security 8.0 для Microsoft Exchange Servers:

    04:00

    InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 3.4 представлен на InfoSecurity Russia 2010:

    03:00

    Начато открытое бета-тестирование сервиса мониторинга социальных медиа-ресурсов IQBuzz:

    02:00

    3D обновление камеры LUMIX G2:

    01:00

    Выпуск Dr.Web версии 6.0 для почтовых серверов MS Exchange:

    00:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018