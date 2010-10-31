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    31 октября 2010

    Релиз MeeGo 1.1: Релиз MeeGo 1.1

    22:36

    Третий квартал Samsung – доходы растут: Третий квартал Samsung – доходы растут

    21:522

    Почти окончательные спецификации GeForce GTX 580:

    21:132

    IDC: мобильный рынок растет, Apple обошла RIM и Sony Ericsson: IDC: мобильный рынок растет, Apple обошла RIM и Sony Ericsson

    20:552

    Mac OS X 10.6.5 может быть выпущена в ближайшие дни:

    16:48

    Специалисты Sparkle «уложили» GeForce GTS 450 в один слот расширения:

    16:322

    Корпус Spire Epoxi предусматривает установку до шести 120-миллиметровых вентиляторов и системы водяного охлаждения:

    15:46

    Контрактные цены на DRAM продолжают падать, средний объем памяти в ПК растет:

    15:00

    Apple подает в суд на Motorola:

    13:54

    54% веб-видео H.264 уже доступно в HTML5:

    12:574

    MSI пополняет линейку мультимедийных ноутбуков моделью FX600MX:

    11:21

    Компьютерам есть чему поучиться у пчел:

    10:587

    Модули памяти Kingston HyperX Limited Edition и кулеры HyperX Fan сменили окраску:

    09:00

    Квартет новых дисплеев Envision: P951w+, P951wa+, P2251w+ и P2251wa+:

    06:302

    Третий квартал Motorola: сила возвращается: Третий квартал Motorola: сила возвращается

    03:121

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