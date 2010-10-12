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    12 октября 2010

    Augen выпустит шесть планшетов, один из которых получит поддержку Android и Ubuntu:

    23:08

    По стопам Microsoft Surface: Hyundai IT представила трансформируемый стол с сенсорным дисплеем:

    20:261

    Sonics использует разработки Nufront в однокристальных системах для планшетов:

    20:15

    Флэшка ADATA C802 оформлена в стиле новогоднего подарка :

    15:081

    Под маркой KFA2 анонсирована полноразмерная 3D-карта NVIDIA GeForce GT 430:

    14:49

    Французский оператор SFR допустил утечку информации о первом смартфоне с webOS 2.0:

    14:23

    Gainward сравнила 3D-карты GeForce GT430, ATI Radeon HD 5570 и HD 5550:

    13:57

    Выпуск Windows Phone 7 увеличит рыночную долю Microsoft, но корпорация столкнется с трудностями:

    13:40

    Motorola снова подает в суд на Apple, утверждая, что не нарушала патенты:

    13:321

    Утилиты: EarthView v.3.12.4:

    13:25

    Конструкторам 3D-карты Leadtek WinFast GT 430 удалось снизить температуру GPU на 10% :

    13:02

    Утилиты: Capture .NET v.10.9.3935:

    13:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 12\10\2010:

    12:35

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 12/10/2010:

    12:10

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.2.10:

    11:45

    Поставки системных плат в четвертом квартале сократятся на 10%:

    11:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.10.11):

    11:20

    Начались поставки игровой памяти GeIL DDR3 EVO TWO:

    11:021

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 166:

    10:55

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.30:

    10:30

    Интернет и сети: Networx v.5.14:

    10:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.85:

    09:40

    ASUS оснастит бюджетные нетбуки Eee PC 1001PQ, 1001PX и 1005PX оперативной памятью DDR3:

    09:181

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:15

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:50

    Epson представила беспроводное МФУ Stylus SX525WD с функцией двусторонней печати:

    08:43

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    08:25

    Microsoft представила мобильную операционную систему Windows Phone 7:

    08:066

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 октября):

    08:00

    EVGA выпустила только один вариант 3D-карты GeForce GT 430:

    08:00

    MSI включает в серию низкопрофильных 3D-карт GeForce GT 430 разогнанную модель :

    07:00

    Piper Jaffray прогнозирует, что iPad будет потеснен Android, а у Microsoft шансов на рынке планшетов слишком мало :

    05:151

    Стив Баллмер выступит на всероссийском студенческом мероприятии :

    03:00

    Microsoft продолжает поддерживать российских разработчиков программного обеспечения:

    02:002

    Обновление почтового монитора в продуктах Dr.Web 6.0:

    01:00

    Panda Software: Антивирусы Panda 2011 уже в продаже:

    00:00

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