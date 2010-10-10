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    10 октября 2010

    Hitachi показала прототип дисплея, в котором используется технология MEMS:

    23:453

    Trillian приходит на Mac:

    23:29

    Web Snapper 2.7.1 для Mac — утилита для создания скриншотов веб-страниц:

    22:59

    Сервер начального уровня Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Core Edition обходится без клавиатуры, мыши и монитора:

    19:586

    К фоторамке Panasonic MW-20 можно подключить iPhone:

    16:272

    Apple улучшила совместимость ноутбуков 2007—2008 годов выпуска с новыми зарядными устройствами:

    14:303

    Вышла бета-версия Firefox 4 для Android и Maemo: Вышла бета-версия Firefox 4 для Android и Maemo

    12:21

    Два док-разъема у iPad — было или будет?:

    11:298

    В ПК для энтузиастов процессорное гнездо LGA 1366 продержится еще год:

    10:379

    Aleratec 1:3 DVD/CD LightScribe Duplicator SA копирует оптические диски со скоростью до 24х:

    10:152

    В японской рознице замечена системная плата J&W MINIX 890GX-USB3:

    09:003

    Хрупкость стеклянной панели iPhone вызвала у инженеров Apple «тихую панику»?:

    08:539

    Apple добилась запрета продаж смартфонов Meizu в Китае:

    05:2026

    Аналитик говорит, что в следующем году может быть продано 45 млн. iPad:

    02:015

    Партнерская программа AMD Fusion снова расширена:

    01:00

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