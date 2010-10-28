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    28 октября 2010

    На следующей неделе Apple может провести «секретную» конференцию для разработчиков приложений для iOS :

    23:43

    Внешний накопитель Buffalo HD-LEMU2 наглядно демонстрирует объем свободного места:

    18:542

    MSI оснастила ноутбук FR600 3D-экраном:

    17:451

    BenQ оснастила Full HD монитор GL2430HM светодиодной подсветкой:

    12:501

    Prestigio GeoVision 5500 — ультратонкий GPS-навигатор:

    12:464

    Apricorn увеличила объем защищенных накопителей Aegis Padlock до 750 ГБ:

    11:591

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.45.1000:

    10:55

    Комплект для апгрейда MacBook Air превращает старый SSD во «флэшку»:

    10:4413

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.6.12:

    10:304

    Графика: TKexe Kalendar v.1.1.0.3:

    10:05

    Apple отложила выпуск «белого» iPhone 4 до весны:

    09:5310

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.9:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1019:

    09:15

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:50

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.10:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 октября):

    08:00

    В дисплее NEC MultiSync EA232WMi применяется матрица IPS:

    07:3016

    Microsoft представила в России новый Hotmail :

    07:001

    Вышел релиз-кандидат первого пакета обновлений (SP1) для Windows 7 и Windows Server 2008 R2:

    06:005

    BizTalk Server 2010: новые возможности интеграции данных:

    05:00

    Обновление продуктов Dr.Web для защиты почты Unix:

    04:00

    Digital Security и Aladdin: комплексный подход к защите ДБО:

    03:00

    Вышла новая версия Panda GateDefender Performa 4.0: виртуальный тест:

    02:00

    Настройщики: SpeedUpMyPC 2010 v.4.2.7.5:

    01:00

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