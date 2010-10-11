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    11 октября 2010

    Hitachi начинает поставки высокоскоростных HDD Ultrastar C10K600:

    22:482

    Три 3D-карты GeForce GT 430 пополнили ассортимент ZOTAC:

    22:25

    Польской компании Evatronix удалось сертифицировать контроллер SuperSpeed USB:

    21:57

    Китайцы клонировали и усовершенствовали нетбук HP Mini 5103:

    20:557

    Аналитик Kaufman Bros говорит о возможном разделении линейки iPhone на три модели:

    20:457

    Marvell первой выпускает однокристальное решение с поддержкой Wi-Fi 802.11n 4x4:

    20:41

    Sparkle оснащает карты на базе GPU GeForce GT 430 оригинальными системами охлаждения:

    20:30

    Zoostorm «подарит» британцам планшет на базе ОС Windows 7 Professional к 1 декабря:

    20:252

    Fujitsu оснастила ноутбук LIFEBOOK AH551 процессором Intel Core i7-640M и GPU NVIDIA:

    20:22

    NEC адресует мониторы MultiSync серии EX офисным пользователям:

    19:54

    Смартфон LG Optimus 7 «засветился» в блоге LG незадолго до официальной премьеры Windows Phone 7:

    19:522

    Семейство «гоночных» накопителей Verbatim пополнилось «флэшками» Store ‘n’ Go GT Edition:

    19:25

    AVerTV Express HD DVR позволяет оснастить ноутбук средством оцифровки видео высокой четкости:

    19:10

    SSD Xcel-100 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +85°C:

    19:00

    55-дюймовые панели Samsung имеют рамку шириной всего 1,9 мм:

    18:083

    NVIDIA GeForce GT 430 пополняет семейство решений на архитектуре Fermi:

    17:334

    Отказавшись от бесплатной раздачи футляров для iPhone 4, Apple начала их продавать:

    16:38

    Уже в будущем году Apple потеряет половину рынка планшетов, уверен аналитик J.P. Morgan :

    16:168

    X Lossless Decoder 20101010 — декодер lossless-аудио для Mac:

    16:03

    Выпуск камер Nikon D3000 и D5000 прекращается, названа дата начала продаж Nikon D7000 :

    15:15

    EyeTV 3.4 для Mac обладает средствами взаимодействия с iPad:

    15:111

    В следующем году Sony начнет поставки фотомодулей Exmor R с разрешением 16 Мп для смартфонов:

    15:00

    iXBT TV: Медиаплеер Apacer AL670 - компактный, стильный, недорогой, функциональный, без HDD: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    14:35

    Videobox 3.2.1 для Mac — новая версия загрузчика видеороликов:

    14:32

    Настройщики: jv16 PowerTools 2010 v.2.0.0.981:

    14:15

    TDK показала на CEATEC гибкий и прозрачный экраны на органических светодиодах:

    13:59

    Чистильщики: Baku v.4.2.3933:

    13:50

    Intel планирует выйти из СП с Micron, занятого выпуском флэш-памяти?:

    13:36

    Live Interior 3D 2.5 — новая версия «интерьерного» пакета для Mac:

    13:33

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.10.08:

    13:25

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.4.6:

    13:00

    Фото дня: графический ускоритель AMD Radeon HD 6850:

    12:445

    Утилиты: Calibre v.0.7.23:

    12:35

    ASUS готовит к выпуску низкопрофильную 3D-карту GeForce GT 430:

    12:21

    GraphicConverter 7.0.1 — новая версия графического редактора для Mac:

    12:20

    Графика: GIMP Portable v.2.6.11:

    12:10

    Процессорная система охлаждения Zalman CNPS9900 Max представлена официально:

    11:59

    Transmission 2.10 — новая версия Mac-клиента BitTorrent:

    11:46

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2011.11.05:

    11:45

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.45:

    11:20

    Утилиты: Weather Watcher Live v.7.0.30:

    10:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.9.0:

    10:30

    AirRadar 2.0 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    10:14

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    10:05

    Обновление прошивок для мультимедиа центров Fantec:

    09:40

    Energizer AP1201 — футляр-батарея для iPhone 4:

    09:385

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 октября):

    09:15

    ScreenFlow 2.1.4 — утилита для создания скринкастов на Mac:

    08:52

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 октября 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 11 октября 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 октября 2010 года):

    08:00

    AMD может дополнить семейство Radeon HD 6000 двумя 3D-картами на базе Juniper?:

    08:002

    Logitec предлагает миниатюрные адаптеры Bluetooth 3.0, подключаемые в порт USB:

    07:00

    Стив Джобс: «Meizu украла нашу идею и интеллектуальную собственность»:

    03:2813

    Камер Leica M9 Neiman Marcus Edition будет выпущено всего 50 штук:

    00:223

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