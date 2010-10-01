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    1 октября 2010

    Nokia начала поставки смартфона N8:

    23:148

    Моноблочный ПК Gateway One ZX6951 оснащен TV-тюнером:

    22:36

    Акустические системы Pioneer S-DJ08 и S-DJ05 ориентированы на профессионалов:

    22:24

    Agnitum еще месяц будет поддерживать ранние версии Outpost:

    22:18

    Электронная книга Kobo Wireless eReader с поддержкой Wi-Fi стоит $139:

    20:191

    Новую Apple TV уже взломали. Очередь за неофициальными приложениями:

    18:114

    Планшет Motorola появится в первом квартале 2011 года:

    17:22

    Мобильная Яндекс.Почта для Android:

    17:102

    «КиберПапа» присмотрит за детьми в интернете:

    16:56

    Transcend представила карту памяти microSDHC объемом 32 ГБ:

    16:261

    Microsoft выпускает финальную версию Windows Live Essentials 2011:

    16:00

    Panasonic собирается использовать торговую марку Lumix и для телефонов:

    15:387

    Интернет и сети: DU Meter v.5.02 Build 3303:

    14:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.56.00:

    13:50

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.10:

    13:252

    Transcend выпускает три планки памяти объемом 4 ГБ c чипами DDR3 плотностью 2 Гбит:

    13:05

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.7.2:

    13:00

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.12:

    12:35

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.8:

    12:10

    Резервное копирование: JaBack v.9.03:

    11:45

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.8.1:

    11:20

    Планшеты Onkyo TW317A5, TW217A5 и TW117A4 работают под управлением Windows 7:

    11:033

    Утилиты: Foxit Reader v.4.2.0928:

    10:55

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.7:

    10:30

    Утилиты: Process Monitor v.2.93:

    10:05

    Samsung предложит собственный формат карт памяти:

    09:545

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.9.1:

    09:40

    Toshiba пока отказывается от выпуска панелей OLED:

    09:263

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 октября):

    09:15

    У Elpida готовы самые маленькие в отрасли чипы DDR3 плотностью 2 Гбит:

    09:00

    Microsoft в России объявляет о новом назначении :

    08:50

    ЛК представила новую статью по облачным технологиям:

    08:25

    BitDefender: рейтинг Топ-5 электронных угроз за третий квартал 2010 года:

    08:00

    Внешний привод Buffalo DVSM-24U2 записывает диски DVD±R на скоростях до 24x:

    08:00

    Компактное сетевое МФУ Epson Stylus Photo PX720WD обеспечивает качественную печать фотографий на дому:

    07:001

    Длительность видеосъемки в камерах Sony α55 и α33 ограничена перегревом датчика изображения:

    00:4410

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