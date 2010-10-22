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    22 октября 2010

    PowerColor разогнала 3D-карту AMD Radeon HD 6850 и оснастила ее одним разъемом DisplayPort :

    21:501

    MSI GE603 — ноутбук на платформе Intel Calpella:

    20:1710

    Процессорный кулер Thermalright Archon не помешает модулям памяти:

    18:105

    Diamond Multimedia представила 3D-карты AMD Radeon HD 6870 и HD 6850, включая разогнанную модель:

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.3.1.5:

    15:30

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.19.0:

    15:051

    Графика: Picasa v.3.8 Build 117.16:

    14:40

    3D-карта MSI N480GTX Lightning получила 16-фазную подсистему питания:

    14:335

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.1 Build 9385:

    14:15

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.4.0 Pre-Release:

    13:25

    AVerMedia HD HomeFree Duet — сетевой ТВ-тюнер для двух компьютеров:

    13:07

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.16:

    13:00

    Запись: BurnAware v.3.07:

    12:35

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.7:

    12:10

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.9:

    11:45

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.5.0.3:

    11:20

    За квартал IBM получила 3,6 млрд. долларов чистой прибыли:

    11:0019

    Утилиты: novaPDF v.7.2 Build 348:

    10:55

    NVIDIA ответила на выпуск 3D-карт AMD Radeon HD 6800 снижением цен:

    10:453

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.4:

    10:30

    AMD сравнила производительность 3D-карт AMD Radeon HD 6800 и NVIDIA GeForce GTX 460:

    10:2016

    Официальные драйверы ForceWare v.260.89 для видеокарт NVIDIA:

    10:05

    Etron начинает серийные поставки контроллеров USB 3.0:

    10:00

    Новые драйверы для Bluetooth-контроллеров Atheros:

    09:40

    Руководитель RIM: «Потребители уже устали от того, что Apple постоянно рассказывает, какое мнение им следует иметь»:

    09:1630

    Драйверы для тачпадов Alps:

    09:15

    EDGE Tech выпустила внешние накопители и карты расширения с портами SuperSpeed USB:

    09:00

    В декабре появятся первые образцы планшетов на Google Android 3.0:

    08:591

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 октября):

    08:25

    HP официально представила планшет Slate 500:

    08:258

    Обновление Dr.Web Enterprise Suite 5.0:

    08:00

    Galaxy готовит рождественский подарок на базе GeForce GTX 460:

    08:00

    Представлены 3D-карты серии AMD Radeon HD 6800:

    06:006

    iSuppli увеличивает прогноз продаж iPad в 2011 году до 43,7 млн. единиц — несмотря на результаты прошлого квартала и заявления главы Acer :

    02:493

    Мини-ПК ZOTAC серии ZBOX HD-ID40 построены на связке Intel Atom и NVIDIA ION 2:

    02:351

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