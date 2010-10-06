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    6 октября 2010

    Карты памяти ProMax Compact Flash 650X: высочайшая производительность и алгоритмы контроля износа:

    21:20

    Устройство Synology USB Station 2 делает обычные накопители и принтеры доступными по сети:

    18:363

    EP90 — еще один планшетный компьютер ASUS под управлением Windows Embedded Compact 7?:

    18:153

    Низкопрофильные модули памяти Super Talent Technology Green DDR3 рассчитаны на пониженное напряжение питания:

    17:45

    Adidas отменила рекламную кампанию в сервисе Apple iAd на сумму 10 млн. долл. :

    16:529

    Нетбук Acer Aspire One AOD255 с двухъядерным процессором работает автономно до восьми часов:

    16:053

    HP обещает выпустить смартфоны с webOS в начале 2011 года:

    15:20

    Флэшки Silicon Power Touch 852 Snow Flake и Luxmini 323 Sparkle подойдут на роль зимнего подарка:

    14:54

    Компания Samsung представила смартфон S8530 Wave II: Компания Samsung представила смартфон S8530 Wave II

    13:512

    Серию ECS Black Series пополнила системная плата A890GXM-A2:

    13:464

    Редакторы: RJ TextEd v.6.78:

    13:251

    NVIDIA начинает продавать 3D-карты под собственной маркой:

    13:1513

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4700.23:

    13:00

    Alarm Clock Pro 9.3.4 — настраиваемый таймер для Mac:

    12:38

    Настройщики: Windows 7 Manager v.2.0.0:

    12:35

    Мультимедиа: Soundbase 2010.10.04:

    12:10

    Hitachi-LG показывает на выставке CEATEC 2010 гибридные оптические накопители второго поколения :

    12:066

    Android набирает вес на рынке США: Android набирает вес на рынке США

    11:49

    Планшеты на платформе Intel MeeGo появятся в 2011 году:

    11:463

    Запись: Express Burn v.4.39:

    11:45

    Архиваторы: 7-Zip v.9.17 Beta:

    11:20

    Настройщики: NiBiTor v.5.8:

    10:55

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    10:30

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicron модели JMB36XX:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    09:40

    Microsoft: Немного статистики о IE9:

    09:15

    «МегаФон - Яндекс.Карты» доступно для iPhone, iPad и смартфонов на базе OS Andoroid:

    08:50

    HP оптимизирует доставку приложений :

    08:25

    Мультимедиа: PlayClaw v.2.0 – новый софт для записи игровых моментов:

    08:00

    3D-карта Sparkle Calibre X460G оснащена системой охлаждения Arctic Accelero :

    08:004

    Hitachi GST Travelstar 5K750 и Travelstar 7K750 — два новых семейства мобильных HDD объемом до 750 ГБ:

    07:00

    Названа дата начала продаж планшета Tegatech TEGA v2, работающего под управлением Windows 7:

    06:005

    Электронные словари Collins от Paragon Software: для iPhone, iPod Touch и iPad:

    03:37

    Анонс ABBYY FineReader 10 Home Edition:

    00:52

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