  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 октября 2010

    Специалисты TDK создали оптический диск объемом 1 ТБ:

    21:1711

    Samsung может опередить Toshiba по поставкам HDD:

    20:34

    Samsung Electronics начинает выпуск чипов NAND плотностью 64 Гбит по технологии 20-нанометрового класса:

    18:386

    Фото дня: графический ускоритель XFX Radeon HD 6870:

    17:4511

    Microsoft выпустила обновления Office for Mac 2004 и 2008:

    15:56

    Эксперты IDC назвали крупнейших мировых поставщиков готовых ПК:

    14:41

    Датой выхода 3D-карт Radeon HD 68XX названо 22 октября, поставки начинаются на этой неделе:

    13:24

    От 20% до 30% компьютеров в будущем году будут иметь порты USB 3.0:

    13:036

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.16.2:

    12:10

    Общение в сети: AIM v.7.4.5.12:

    11:45

    Предварительная оценка производительности 3D-карт AMD Radeon HD 6800 :

    11:3427

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.8:

    11:20

    Limera1n и greenpois0n — новые средства для джейлбрейка iPhone и iPad:

    11:08

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15315:

    10:55

    Утилиты: Parted Magic v.5.6:

    10:30

    OCZ наращивает поставки SSD, но несет потери:

    10:272

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.7 Build 116:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 октября):

    09:40

    Контроллер питания Active-Semi ACT8938 предназначен для планшетов на ARM-процессорах:

    09:395

    Dr.Web LiveUSB — бесплатное средство для создания загрузочной флешки с антивирусом:

    09:15

    Стоимость компонентов Nokia N8 всего на 4 цента меньше стоимости комплектующих iPhone 4:

    09:1114

    В iPhone 4 стекло разбивается почти вдвое чаще, чем в iPhone 3GS:

    09:1013

    Paragon выпускает новый Handy Safe Pro:

    08:50

    Вышла новая версия InfoWatch CryptoStorage 2.0:

    08:25

    Нетбук ASUS Eee PC 1215T на платформе AMD официально представлен в Европе:

    08:155

    Вышла новая редакция «1С-Битрикс: Управление сайтом» «Первый сайт»:

    08:00

    20 октября Apple представит новые продукты на мероприятии «Возвращаемся к Mac»:

    05:1814

    Apple ведет переговоры о запуске подписочного музыкального сервиса:

    02:231

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018