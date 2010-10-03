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    3 октября 2010

    На iPad запустили Chromium OS:

    23:49

    599 евро — официальная стоимость нетбука ASUS Lamborghini VX6 в Европе:

    23:371

    A Better Finder Rename 8.68 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    23:21

    Видоискатель Redrock Micro microEVF делает видеосъемку с помощью зеркальных камер удобнее :

    23:102

    За год будет продано около 200 тыс. ноутбуков с 3D-экранами:

    22:34

    Sony расширила список опционального оснащения ноутбуков VAIO Z:

    21:45

    Super Talent приступила к производству планок памяти SO-DIMM объемом 4 ГБ, работающих на частоте 1600 МГц :

    20:35

    Denon выпустит музыкальный центр, совместимый с Apple AirPlay:

    19:58

    Silicon Power представила карты памяти microSDHC емкостью до 16 ГБ, соответствующие требованиям Class 10:

    19:50

    Видеокарта MSI N480GTX Twin Frozr II оснащается полимерными конденсаторами и двухвентиляторным кулером:

    18:55

    Apple выпустила третью бета-версию Mac OS X 10.6.5:

    18:42

    Gateway оснащает ноутбук NV59C66u поддержкой WiMAX:

    18:171

    Microsoft дает Apple iPad полтора года форы:

    14:4522

    Оптоэлектронные преобразователи, созданные в CEA-Leti, совместимы с техпроцессом CMOS:

    14:11

    3D-карта Zotac GeForce GTX 460 Extreme: мощный кулер, оригинальная печатная плата и повышенные частоты:

    13:504

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