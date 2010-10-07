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    7 октября 2010

    Технология Google Goggles пришла в iPhone:

    23:47

    Samsung продемонстрировала возможности WiMAX 2 на выставке CEATEC 2010:

    22:35

    Опубликованы спецификации SSD Intel нового поколения:

    21:501

    iLuv iMM747 — акустическая система для iPad:

    21:49

    Mio представила семидюймовый планшет с поддержкой Wi-Fi и WiMAX :

    20:10

    OCZ Technology объединила усилия с SandForce в разработке SSD нового поколения:

    19:48

    Популярность планшетов не скажется на спросе на жесткие диски:

    19:283

    Смартбук Malata T9000 с 10-дюймовым экраном предназначен для китайских школьников:

    17:131

    Объем поставок камер, «похожих на зеркальные», за год вырастет втрое:

    16:48

    В моноблочном ПК Acer Veriton Z290G используется процессор Intel Atom D525:

    16:263

    Motorola подает в суд на компанию Apple, обвиняя ее в нарушении 18 патентов:

    14:415

    Panasonic показала телефон-фотокамеру Lumix Phone:

    14:353

    Открыт портал Barnes & Noble PubIt!, с помощью которого можно продавать свои электронные книги :

    14:187

    Настройщики: Throttle v.6.10.4.2010:

    14:15

    Настройщики: SuperRam v.6.10.4.2010:

    13:50

    В блоках питания XFX ProSeries используются «настоящие японские конденсаторы»:

    13:403

    Сетевое хранилище Data Robotics DroboPro FS имеет восемь отсеков для HDD и два порта Gigabit Ethernet:

    13:38

    Настройщики: PCMedik v.6.10.4.2010:

    13:25

    Настройщики: PCBoost v.4.10.4.2010:

    13:00

    Настройщики: GameGain v.2.10.4.2010:

    12:35

    Мониторинг трафика: NetMeter v.1.14 Beta:

    12:10

    Файловые обменники: Vuze v.4.5.1.0:

    11:45

    Чарльз Мур обвинил компании, торговавшие патентами его имени, в мошенничестве:

    11:205

    Утилиты: WinSnap v.3.5.2:

    11:20

    Мультимедиа: Konvertor v.4.04 Build 1:

    10:55

    Samsung представила четыре монитора в рамках 31-ой серии:

    10:335

    Новая прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    10:30

    Nokia покинул главный разработчик MeeGo:

    10:103

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    10:05

    Планшет Morgan Computers стоимостью 85 фунтов получил звание самого дешевого планшета Британии:

    09:503

    Обновление Антивируса Dr.Web для Linux:

    09:40

    Microsoft: SQL Server 2008 с пакетом обновления 2 (SP2):

    09:15

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 9.5». «Эрмитаж»: новая концепция интерфейса для пользователей и веб-разработчиков:

    08:50

    Symantec представляет технологию борьбы с вирусами Ubiquity:

    08:25

    Accent OFFICE Password Recovery 5.0 - восстановит пароли для Microsoft Office:

    08:00

    Toshiba обещает начать продажи планшетов по всему миру в 2011 году:

    08:00

    SanDisk начинает поставки встраиваемых твердотельных накопителей iSSD:

    07:001

    Нетбуки Aspire One AO721 и AO521 на процессоре AMD Athlon II Neo работают без подзарядки до шести часов:

    06:005

    Компоненты новой Apple TV стоят всего 61,98 долл. :

    03:27

    HTC удвоила ежеквартальную прибыль:

    02:00

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