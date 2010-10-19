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    19 октября 2010

    Lenovo последует примеру Cisco и HP и выпустит планшет бизнес-класса?:

    23:59

    Стандарт Wi-Fi 802.11n в России легализован:

    22:553

    Неттоп Habey USA ENT-6564 способен воспроизводить видео высокой четкости в формате 1080p:

    22:141

    Cooltek представила «ультимативный» корпус типоразмера Full Tower:

    21:151

    «Уже не первый, но еще не второй»: комплект ОЗУ DDR3-2000 Super Talent WB200T24G9 объемом 24 ГБ:

    19:00

    Судебный иск со стороны Apple заставил прекратить продажи батарей HyperMac:

    18:473

    NextComputing Vigor Evo Plus — защищенная портативная рабочая станция весом 15,5 кг:

    18:23

    Adobe представляет новые решения Acrobat X:

    18:03

    Point of View собирается разогнать GPU GeForce GTS 450 до 920 МГц:

    17:39

    Pandigital выпустила электронную книгу с экраном на основе «электронных чернил»:

    17:363

    Показан прототип гибридной камеры, снимающей видео с разрешением в четыре раза выше Full HD:

    17:1017

    Microsoft расширяет возможности для своих партнеров в области веб-разработки:

    16:48

    Производители откладывают запуск новых планшетов в ожидании ОС Android 3.5:

    16:30

    Oracle приобретает компанию Passlogix:

    16:08

    Названа цена и срок начала поставок объектива SIGMA 85mm F1.4 EX DG HSM:

    14:581

    На сайте NVIDIA появилась информация о 3D-карте GeForce GT 440:

    14:365

    Начат прием заказов на клавиатуру Truly Ergonomic Keyboard:

    14:167

    Корпус Spire Savit 6003 рассчитан на установку системы водяного охлаждения:

    13:451

    Официальный фотообзор 3D-карты AMD Radeon HD 6870:

    13:40

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.50:

    13:00

    Стыковочная станция Canon Cross Media Station «обслуживает» камеры, не используя проводные соединения:

    12:566

    Утилиты: WindowsGuard v.7.5.1:

    12:35

    DVDRemaster Pro 6.4 — видеоконвертор для Mac:

    12:35

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.8:

    12:10

    Apple продала в прошлом квартале 3,89 млн. Mac, 14,1 млн. iPhone и 4,19 млн. iPad:

    11:526

    Ценам на DRAM еще есть куда снижаться, уверены аналитики inSpectrum :

    11:493

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.7:

    11:45

    Официальный фотообзор 3D-карты AMD Radeon HD 6850:

    11:308

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    11:20

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    10:55

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 октября):

    10:05

    Microsoft выпустила обновление Office 2004 for Mac:

    09:41

    Обновление продуктов Dr.Web для защиты почты Unix:

    09:40

    Модули памяти стандарта DDR3 продолжают дешеветь:

    09:302

    Подведены итоги III ежегодной конференции DLP Russia 2010:

    09:15

    Rovingbird ePublisher создает приложения для iPad из документов InDesign:

    08:57

    Вскоре может быть начат выпуск новой модификации iPhone 4 :

    08:544

    Entensys: немного аналитики о спаме:

    08:50

    Защита электронной почты с Halon VSP:

    08:251

    Обновление компонентов Dr.Web 6.0 для Windows:

    08:00

    Игровая клавиатура Gigabyte Aivia K8100 распознает одновременное нажатие 20 клавиш :

    08:009

    Walton Chaintech представила свои первые цифровые TV-тюнеры APOGΣΣ:

    07:001

    Монитор Philips 226CL2 характеризуется временем отклика пикселя 2 мс:

    06:00

    PogoPlug Pro — новая модель устройства для обеспечения доступа к дискам через Интернет :

    02:11

    ФотоШОУ создает фильмы из фотографий для DVD и мобильных телефонов:

    02:00

    CA Oblicore Guarantee: инструмент управления уровнем оказываемых услуг (Service Level Management):

    01:00

    Panda Software: 72% компаний заражаются через Facebook:

    00:00

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