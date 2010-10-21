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    21 октября 2010

    Apple выпустила MacBook Air (Late 2010) Software Update 1.0:

    23:59

    Apple выпустила обновления Java для Leopard и Snow Leopard:

    22:57

    Apple выпустила Aperture 3.1:

    22:33

    ProKit 6.0 — обновление для профессиональных пакетов Apple:

    22:08

    Ведущие аналитики не видят повода для разочарования в более низком уровне продаж iPad, чем планировалось ранее:

    19:5912

    MSI откладывает выпуск планшета под управлением Windows, отдает приоритет Android-планшету:

    18:4211

    HP представила смартфон Palm Pre 2 и операционную систему webOS 2.0 :

    18:084

    Флагманские блоки питания be quiet! Dark Power Pro P9 получили сертификат 80Plus Gold:

    18:002

    Dell официально представила ноутбуки XPS 14, 15 и 17:

    17:383

    Apple предложила покупателям MacBook Pro опциональную установку Core i7 2,8 ГГц :

    16:587

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 580 будет выпущена еще до конца года:

    15:239

    Apple опубликовала видеозапись мероприятия Back to the Mac:

    14:53

    Антивирусы: The Cleaner v.7.2.0.3511:

    14:40

    Глава Acer призвал не преувеличивать влияние iPad на продажи ноутбуков:

    14:3615

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.229:

    14:15

    До конца года в мире будет два миллиарда пользователей Интернет:

    13:56

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.6.5.0:

    13:50

    Icera предлагает первую платформу с поддержкой LTE и HSPA+:

    13:28

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.5.0:

    13:25

    Фото дня: заглядываем под систему охлаждения 3D-карты Radeon HD 6850:

    13:001

    Камера разрешением 13 Мп — стандарт для японского телефона?:

    13:00

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.1075:

    13:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.3.1.5:

    12:35

    3D-карты GeForce GTX 460 и 470 скоро подешевеют?:

    12:236

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    12:10

    Apple представила Mac OS X 10.7 Lion и онлайновый магазин приложений Mac App Store:

    11:512

    В 3D-карте GIGABYTE GTX 460 SOC используются отборные GPU и оригинальная система охлаждения:

    11:511

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 октября):

    11:20

    Apple обеспечила Mac возможностью проведения видеоконференций FaceTime с iPhone 4:

    10:57

    Москву посетит вице-президент Microsoft Кирилл Татаринов:

    10:55

    Microsoft поддержала информационные технологии в медицине:

    10:30

    iLife'11 в прежнем составе: iPhoto, iMovie, GarageBand, iWeb, iDVD :

    10:29

    Обновление Антивируса Dr.Web для Linux:

    10:05

    Double-Take Software: «единый инструмент» обеспечения доступности приложений и восстановления систем:

    09:40

    «Код Безопасности» представила vGate v.2.0:

    09:15

    Panda Software: iTunes – новая мишень хакеров:

    08:50

    Глава Symbian Foundation ушел в отставку:

    08:484

    Новые решения от Proofpoint для обеспечения Email-безопасности и предотвращения утечек данных:

    08:25

    Getac S400 — очередной представитель класса легких и защищенных ноутбуков:

    08:172

    Media Flow Publisher для доставки видеоконтента по сети Интернет:

    08:00

    PowerColor оснастит 3D-карту серии AMD Radeon HD 6800 оригинальным охладителем:

    08:00

    Модули памяти Patriot Viper Xtreme PC3-16000 оснащены медно-алюминиевыми радиаторами:

    07:00

    Новый Apple MacBook Air с 11-дюймовым дисплеем стоит 999 долл.:

    02:5349

    iXBT TV: Обзор Creative X-Fi Titanium HD - aудиофильская звуковая карта:

    01:002

    XPredator - первый корпус AeroCool типоразмера Full Tower:

    00:07

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