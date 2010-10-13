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    13 октября 2010

    Семидюймовый iPad тестировался Apple вместе с прототипами нынешней серийной модели:

    23:56

    Wortmann Terra 4319 Greenline Plus – «зеленый» 19-дюймовый монитор:

    21:28

    Rugged Notebooks Eagle – легкий защищенный ноутбук с экраном диагональю 14,1 дюйма:

    20:421

    Apple может использовать магнитные разъемы MagSafe в своих мобильных устройствах:

    20:38

    Apple закроет сервис .Mac HomePage 8 ноября:

    20:04

    Фото дня: Palm Pre 2 — первый смартфон с webOS 2.0:

    17:024

    inMEDIA раскрыла детали о двух новых планшетах, дата поставок по-прежнему неизвестна:

    15:20

    Беспокоит ли iPad руководителя Intel?: Глава Intel назвал незначительным влияние планшетов на рынок ноутбуков и нетбуков

    14:4516

    Низкая, но широкая: 3D-карта ASUS ENGT430/DI/1GD3 занимает два слота:

    13:412

    Point of View оснащает 3D-карту TGT GeForce GTX 480 Beast JetStream водоблоком:

    13:40

    GLOBALFOUNDRIES собирается ускорить переход отрасли к массовому применению MEMS:

    13:17

    Утилиты: True Launch Bar v.5.0:

    12:35

    Резервное копирование: O&O DiskImage Professional Edition v.5.5.126:

    12:10

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.27.5031:

    11:451

    Intel получила рекордно высокий доход в третьем квартале:

    11:355

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.12:

    11:20

    CleanApp 3.4.2 — деинсталлятор приложений Mac OS X:

    11:17

    Файловые обменники: BitTorrent v.7.1 Build 22479:

    10:55

    Лицензионные отчисления за Windows Phone 7 снизят интерес производителей к новой ОС:

    10:4513

    Inno3D оснащает 3D-карту GeForce GT 430 удвоенным объемом памяти:

    10:354

    Утилиты: PicPick v.2.3.5:

    10:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1745:

    10:05

    Вышел новый номер печатного журнала iXBT.com (октябрь 2010):

    10:00

    Низкопрофильная видеокарта Palit GT430 подойдет для домашних кинотеатров:

    09:59

    TinkerTool 4.3 — утилита для изменения скрытых настроек Mac OS X:

    09:42

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.259.44 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:40

    Elpida и Sharp совместно разработают память нового поколения:

    09:311

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicron моделей JMC25x/JMC26x:

    09:15

    Lantic позиционирует 3D-карту GeForce GT430 как замену интегрированной графики:

    08:55

    Samsung анонсировала ноутбуки RF410 и RF510, и представила модификацию модели RF710 с процессором Intel Core i7:

    08:52

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 октября):

    08:50

    В 2011 году CMC и Ritek существенно увеличат объемы выпуска двухслойных дисков Blu-ray:

    08:251

    Esri: функции ГИС интегрированы в офисную среду предприятия:

    08:25

    Нетбук Acer Aspire One Happy обрадует пользователя двумя операционными системами:

    08:20

    ZTE представила планшетный компьютер Light:

    08:10

    Symantec представляет обновлённую стратегию защиты и управления мобильными устройствами :

    08:00

    «Лучшая видеокарта для геймера»: Manli GT 430:

    07:00

    Apple выпустила новые бета-версии iOS 4.2 и iTunes 10.1:

    04:34

    3D-карта NVIDIA GeForce GT 430 в исполнении Gigabyte работает на повышенных частотах:

    00:20

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