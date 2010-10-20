  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 октября 2010

    Genesis S816 — многофункциональное печатающее устройство будущего в исполнении Lexmark:

    22:25

    Первый корпус Colorful для рынка Европы: Raynor Tower:

    20:50

    Apple сегодня проведет прямую видеотрансляцию мероприятия Back to the Mac:

    20:303

    В мониторе I-O Data MF221CBR используется подсветка на основе белых светодиодов:

    18:297

    Symantec запускает в России продажи по подписке:

    16:09

    TI C6A816x Integra — самые быстрые одноядерные гибриды DSP и ARM:

    16:00

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 229:

    15:05

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.90:

    14:40

    APU не помешают GPU, уверены в AMD:

    14:295

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 22626 RC1:

    14:15

    Утилиты: doPDF v.7.1.347:

    13:50

    Ассортимент Dell пополнился восемью мультимедийными дисплеями со светодиодной подсветкой:

    13:435

    Western Digital приступила к поставкам жестких дисков семейства Caviar Green объемом 2,5 и 3 ТБ:

    13:4016

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.11:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.0.0.4:

    13:00

    AMD показала APU Llano в действии:

    12:4912

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.61:

    12:351

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    12:10

    Mushkin пополняет серию «радиоактивных» наборов модулей памяти тремя моделями:

    11:50

    Новые WHQL-драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    11:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    11:20

    Colorful анонсирует 3D-карту iGame GTS 450 с кнопкой «турбо»:

    11:142

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 октября):

    10:55

    Microsoft представила Office 365:

    10:302

    Microsoft в Томске: три года успеха:

    10:05

    Вышла новая версия Dr.Web SysInfo:

    09:40

    Лингвистические технологии расширили возможности InfoWatch Traffic Monitor:

    09:15

    ESET NOD32 работает в виртуальной среде VMware:

    08:50

    Новая фабрика позволит OCZ Technology удовлетворить спрос на SSD:

    08:456

    Samsung SyncMaster 2243DW и 2443DW: офисные мониторы с трансформируемой подставкой и разъемом DisplayPort:

    08:146

    "Лаборатория Касперского" и Кристиан Функ: "Мошенничество в онлайн-играх":

    08:02

    PLX Technology встраивает технологии Paragon Software в свои решения:

    08:00

    Фото дня: первая нереференсная карта на базе GPU Radeon HD 6850: ASUS EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5:

    07:301

    Основой микропроцессоров TI AM389x Sitara стало ядро ARM Cortex-A8:

    07:001

    Intel инвестирует 6-8 миллиардов долларов в производство на территории США:

    06:002

    XPredator - первый корпус AeroCool типоразмера Full Tower:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018