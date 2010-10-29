  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 октября 2010

    Galaxy GeForce GTS 450 Hall of Fame: два вентилятора, четыре тепловые трубки и GPU, работающий на частоте 1 ГГц:

    21:381

    Microsoft завершила квартал рекордным показателем дохода — 16,2 млрд. долларов :

    20:25

    Охлаждающая подставка для игровых ноутбуков Cooler Master Strike Force оснащена портами USB 3.0:

    19:50

    Quintura выходит на рынок приложений для Android-устройств:

    18:19

    Gigabyte рассказала о трех системных платах для Sandy Bridge:

    17:584

    Memorysolution объявила о выпуске карты памяти объемом 64 ГБ:

    17:102

    ViewSonic обозначила свои претензии на рынок планшетов:

    16:45

    В 2014 году в 99% зеркальных камер будут датчики изображения типа CMOS:

    16:32

    Proview обвиняет Apple в незаконном использовании торговой марки iPad:

    14:207

    Старый логотип Palm уступил место новому:

    14:126

    Transmit 4.1.3 — новая версия популярного FTP-клиента для Mac:

    14:02

    Контроллер USB 3.0, разработанный Faraday Technology, получил сертификат USB-IF:

    13:38

    По мнению Samsung Electronics, перепроизводство DRAM сохранится до второго квартала 2011 года:

    13:042

    Dell, EMC, Fujitsu, IBM и Intel объединились для стандартизации высокопроизводительных SSD:

    12:31

    Организация 1394 Trade Association отметила 15-летие перечислением своих достижений:

    11:47

    iPhone 4 белого цвета делает некачественные снимки и, возможно, вообще выпущен не будет:

    11:2654

    OCZ Technology выпускает быстрый SSD RevoDrive X2, рассчитанный на установку в слот PCI-Express:

    11:203

    SMARTReporter 2.5.6 для Mac OS X — утилита для проверки показателей S.M.A.R.T.:

    11:161

    Планшет Next2 с семидюймовым экраном позиционируется в качестве «электронной книги»:

    11:032

    Cyberduck для Mac 3.7 — обновление FTP-клиента:

    10:29

    Фото дня: 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 580 снаружи и изнутри:

    10:274

    Intel, Samsung и Toshiba совместно займутся разработкой 10-нанометровой технологии:

    09:423

    MarsEdit 3.1.2 для Mac — обновление редактора блогов:

    09:41

    Hon Hai и Pegatron в 2011 году могут выпустить 25 млн. iPhone CDMA:

    08:381

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018