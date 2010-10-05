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    5 октября 2010

    Taco HTML Edit 2.6.5 — редактор HTML и PHP для Mac:

    23:15

    Поставки HDD в четвертом квартале могут немного сократиться:

    20:37

    EVGA оборудовала системную плату Classified 3 на чипсете Intel X58 портами SATA 6 Гбит/с и USB 3.0:

    20:21

    Твердотельные накопители Team Group Combo II Elite развивают скорость чтения до 220 МБ/с:

    19:45

    WD наделяет внешние винчестеры поддержкой USB 3.0 и доводит их объём до 3 ТБ:

    19:05

    Выпущена версия Skype для Android:

    18:09

    Gateway выпустила три ультратонких монитора с подсветкой на основе белых светодиодов:

    17:45

    Завершилась девятая ежегодная осенняя конференция ISDEF’2010:

    15:07

    Адаптер AMIMON WHDI Stick обеспечивает беспроводную передачу видео в формате 1080p:

    14:534

    К выпуску носителей Blu-ray приступили тайваньские производители второго эшелона:

    14:029

    Sintek не выпускала сенсорные панели для iMac:

    13:354

    Lenovo внедряет в ноутбуки ThinkPad T410, T410s и T510 технологию NVIDIA Optimus:

    13:201

    Смартфон Palm Mansion лишится клавиатуры, но получит экран разрешением 800x480 пикселей:

    12:12

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.7.2423:

    11:45

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.5:

    11:20

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.0.9:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.93.1.1:

    10:30

    Настройщики: Fresh UI v.8.64:

    10:05

    Amazon рассекретил новый планшет eLocity, построенный на платформе Intel Atom:

    09:4724

    Диагностика: HWM BlackBox v.2.1:

    09:40

    19 октября — новая дата официального анонса ускорителей AMD шеститысячной серии:

    09:188

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.8:

    09:15

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    08:50

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 октября):

    08:002

    Графический процессор 3D-карты MSI N460GTX Hawk Talon Attack разогнан до 810 МГц:

    08:00

    Каталог корпусов для ПК Scythe пополнила модель Gekkou:

    07:00

    Эффективность ИКТ в образовании: предварительные результаты международного исследовательского проекта:

    01:15

    Политика и мошенничество: вирусные события сентября 2010 года :

    00:50

    ESET: Stuxnet - история продолжается:

    00:251

    HP разработала проект первого в России центра обработки данных уровня надежности TIER III:

    00:00

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