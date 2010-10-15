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    15 октября 2010

    Специалисты Yeston разрабатывают двухпроцессорную 3D-карту Radeon HD 5770 X2:

    23:443

    Финансовые потери AMD в третьем квартале оказались меньше ожиданий аналитиков:

    23:403

    Карты расширения и хабы USRobotics USB 3.0 Product Family оснащены портами USB последней ревизии:

    22:30

    AMD выпустит платформу «с отличной графикой» для планшетов, но сделает это не скоро:

    21:503

    Подставка для ноутбука Logitech Speaker Lapdesk N550 оснащена стереодинамиками:

    21:30

    Postbox 2.0.1 — почтовый клиент для Mac OS X:

    19:20

    Трио новых переносных жестких дисков HP оснащено интерфейсом USB 3.0:

    18:30

    NTFS-3G 2010.10.2 для Mac OS X позволяет записывать данные на диски NTFS:

    17:27

    Apple предоставила разработчикам Xcode 4 Preview 4:

    16:35

    Стив Баллмер выступит на всероссийском студенческом мероприятии :

    15:17

    A Better Finder Rename 8.69 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    15:14

    Apple обновила Logic Pro и Logic Express:

    14:07

    SMK PadDock 10 превращает iPad в подобие iMac:

    13:564

    SpamSieve 2.8.2 — новая версия спам-фильтра для Mac:

    13:03

    Резервное копирование: Comodo BackUp v.2.2.117500.10:

    13:00

    Утилиты: WindowSpace v.2.5.1:

    12:35

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2436:

    12:10

    Apple зарегистрировала торговую марку "There’s an app for that" :

    12:00

    MacFamilyTree 6.0.7 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    11:51

    Общение в сети: Skype v.5.0.0.152:

    11:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.81:

    11:20

    3D-карты Radeon HD 6850 и HD 6870 замечены в онлайновом магазине:

    11:116

    Утилиты: SUMo v.2.10.2:

    10:55

    Seagate будет продана частному инвестору?:

    10:459

    Microsoft выпустит ПО для синхронизации Windows Phone 7 и Mac:

    10:33

    Общение в сети: mIRC v.7.14:

    10:30

    Диагностика: SIV 4.13:

    10:05

    Фото дня: печатная плата и GPU Radeon HD 6870:

    09:473

    Total Finder 1.0.1 для Mac расширяет возможности Finder:

    09:46

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    09:15

    VK278Q, VE278Q и VE276Q — новые 27-дюймовые мультимедийные мониторы ASUS:

    09:11

    Названы спецификации и цена 3D-карты AMD Radeon HD 6850:

    09:092

    Обновление агентской части Dr.Web Enterprise Suite 5.0:

    08:50

    Mushkin Enhanced будет использовать контроллеры SandForce SF-2000 в своих топовых SSD:

    08:39

    Подробности о 3D-картах на GPU AMD Cayman:

    08:3012

    Блокировщики сайтов распространяются вместе с Fusion Media Player:

    08:25

    Videobox 3.2.2 для Mac — новая версия загрузчика видеороликов:

    08:24

    Sony представила свое видение концепции Google TV: четыре телевизора и проигрыватель Blu-ray:

    08:152

    Решение Check Point Abra признано лучшим международным изобретением:

    08:002

    Apple выпустила бета-версию Mac OS X 10.6.5 Build 10H555:

    07:09

    В Kensington улучшили «иммобилайзеры» для портативной техники:

    07:001

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