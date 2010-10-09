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    9 октября 2010

    YIFANG Digital размывает границу между планшетами и электронными книгами :

    22:15

    Super Talent увеличивает объем миниатюрной позолоченной «флэшки» до 64 ГБ:

    20:25

    Toshiba и Wistron уладили спор вокруг патентов на ноутбуки:

    19:59

    HP уже обкатывает планшеты с webOS на партнерах :

    19:34

    Предварительные сведения о камерах Nikon D800 и D4:

    18:44

    Обновление «прошивки» расширяет функциональность камер Samsung NX10 и NX5:

    18:04

    На все нетбуки Acer с двухьядерными ЦП будет устанавливаться ОС Google Android:

    17:15

    Популярность планшетов на руку производителям флэш-памяти, уверены аналитики Bedford Report :

    16:13

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.7.10:

    15:30

    Samsung начала массовый выпуск корпоративных SSD с флэш-памятью типа SLC NAND:

    15:20

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 170:

    15:05

    «Электрожидкостные» дисплеи могут появиться в серийных продуктах в ближайшие три года:

    14:557

    Резервное копирование: Dropbox v.0.8.107 Exp:

    14:40

    Цены на память типа DRAM и NAND могут пойти вверх, но ненадолго, говорят аналитики inSpectrum:

    14:17

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.80:

    14:15

    Чистильщики: Driver Sweeper v.2.5.0:

    13:50

    Logitec выпускает компактные внешние оптические приводы LDR-PME8U2V :

    13:503

    Квартал оказался успешным для контрактных производителей микросхем:

    13:32

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.4.0.0.37:

    13:25

    Навигаторы превращаются из автономных устройств в терминалы Глобальной сети:

    13:209

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.5.00:

    13:00

    iAlertU 0.66 — невидимый фотограф похитителей MacBook:

    12:56

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.1.0 Build 2638:

    12:35

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.8.0:

    12:10

    Microsoft приобрела лицензии на патенты Palm в области смартфонов:

    12:003

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1145:

    11:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4742:

    11:20

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.01.25:

    10:55

    Мультимедиа: JAlbum v.8.10.0:

    10:30

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.9 Build 351:

    10:05

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.22:

    09:40

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    09:15

    Кто еще, кроме NVIDIA, отстал от поезда планшетов?:

    09:008

    Новые драйверы для тачпадов Elantech:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 октября):

    08:25

    Panda Software: новый вирус - «Здесь у вас»:

    08:00

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