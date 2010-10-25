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    25 октября 2010

    Союз Garmin и ASUS по выпуску смартфонов распадается:

    23:003

    Миниатюрные «флешки» Verbatim Netbook USB Drive предназначены для нетбуков:

    21:305

    AT-Tablet — Windows-планшет для европейского рынка и «настоящий борец со смутой Android»:

    20:1522

    Ortustech представила самый маленький в мире Full HD экран:

    18:2418

    За $100 в Индии можно купить телефон с 3D-экраном и поддержкой двух SIM-карт:

    16:537

    Первые приводы с поддержкой спецификации BDXL: Buffalo BRXL-6FBS-BK и BRXL-6U2:

    15:454

    Первые приводы с поддержкой спецификации BDXL: Pioneer BDR-206MBK:

    15:402

    Запись: FinalBurner Free v.2.24.0.195:

    15:052

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.3:

    14:40

    Clarity Systems стала тринадцатой покупкой IBM за год:

    14:25

    Диагностика: Speccy v.1.06.191:

    14:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.1.9:

    13:50

    Чистильщики: WashAndGo v.12.v:

    13:25

    Сайт NVIDIA подтвердил существование видеоускорителя GeForce GTX 580:

    13:104

    iFixit демонстрирует внутреннее устройство 11-дюймового MacBook Air:

    13:021

    Медиаплееры: Miro v.3.5:

    13:00

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.10:

    12:35

    Утилиты: AceMoney v.4.8:

    12:10

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.13.1:

    11:45

    ASUS Eee PC 1015PW — яркий нетбук с двухъядерным процессором:

    11:439

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    11:20

    Китайский смартфон OTECH F1 поддерживает работу с четырьмя SIM-картами:

    10:597

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    10:55

    Обновление прошивок для SSD-дисков OCZ:

    10:30

    Обновление драйверов для Bluetooth-адаптеров Broadcom/Widcomm:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 октября):

    09:40

    Скорость новых карт памяти Sony достигает 22 МБ/с:

    09:306

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 октября 2010 года):

    09:152

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 октября 2010 года):

    08:503

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 октября 2010 года):

    08:25

    Microsoft: Windows 7 исполнился год!:

    08:002

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