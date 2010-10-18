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    18 октября 2010

    Шесть процессоров Intel стали дешевле:

    22:376

    17-дюймовый монитор EIZO FlexScan T1751 распознает несколько прикосновений:

    20:56

    Новые партнеры GLOBALFOUNDRIES помогут ускорить выпуск однокристальных систем:

    20:113

    Перевод DRAM на нормы 30 нм начался в сложный для рынка период:

    18:396

    BitDefender: бесплатная утилита для удаления червя Stuxnet:

    17:38

    Первым сертифицированным компанией AMD монитором стал ViewSonic V3D241wm-LED:

    16:307

    Cobra iRadar — автомобильный «антирадар», подключаемый к iPhone:

    15:054

    Тайваньские производители собирают Android-планшеты ради прибыли, Windows-планшеты — из уважения к Microsoft :

    14:3526

    MacTubes 3.0.3 — утилита для загрузки роликов из YouTube:

    14:27

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.12:

    13:50

    11-дюймовый MacBook Air не заменит 13-дюймовую модель:

    13:46

    В онлайновом магазине замечена карта ASUS на базе GPU AMD Radeon HD 6850:

    13:303

    Transmission 2.11 — новая версия Mac-клиента BitTorrent:

    13:29

    Утилиты: Glary Utilities v.2.29.0.1032:

    13:25

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.8.0.0.39:

    13:00

    SMARTReporter 2.5.5 для Mac OS X — утилита для проверки показателей S.M.A.R.T.:

    12:36

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.8:

    12:35

    Компактность не помешала игровому мини-ПК CyberPower LAN Party EVO Mini:

    12:212

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.6.935:

    12:10

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.72:

    11:45

    Новое на сайте iXBT.com: добавлены счетчики комментариев, улучшен сервис RSS:

    11:3335

    JollysFastVNC 1.14 — VNC-клиент для Mac:

    11:30

    Ноутбуки MSI FX700 и FR700 оснащаются четырьмя динамиками Dynaudio:

    11:30

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.353:

    11:20

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    10:55

    TinkerTool System 2.5 для Mac:

    10:36

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    10:30

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    10:05

    MenuMeters 1.4 — новая версия утилиты системного мониторинга для Mac:

    09:49

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 октября):

    09:15

    Тайваньские производители, работающие на условиях ODM, заинтересованы в ОС Android:

    09:002

    Продажи планшетов к 2014 году возрастут в 10 раз:

    08:586

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 октября 2010 года):

    08:50

    HyperDock 0.9.10.3 для Mac расширяет возможности дока :

    08:35

    Nokia C5 работает под управлением операционной системы Symbian S60 5th edition:

    08:286

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 октября 2010 года):

    08:25

    Autodesk выпустила AutoCAD для Mac:

    08:11

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 октября 2010 года):

    08:00

    IBM покупает разработчика ПО PSS Systems:

    07:471

    Apple запатентовала систему контроля содержимого текстовых сообщений:

    07:02

    Чем NVIDIA ответит на выход 3D-карты Radeon HD 6970?:

    07:0018

    Фотосессия 3D-карт XFX Radeon HD 6870 и HD 6850:

    06:0010

    iPhone 4 белого цвета задерживается из-за несоответствия оттенков разных компонентов?:

    03:184

    Microsoft Technology Center - 1 год в работе:

    03:00

    Microsoft получила сертификаты на Windows 7 и Windows Server 2008 R2:

    02:00

    Panda Software: Конференция «Хакеры в ловушке» прошла в Малайзии:

    01:00

    Motorola и Nokia объявили о соглашении: Motorola и Nokia объявили о соглашении

    00:263

    Основой планшета bModo стала платформа Intel Atom:

    00:1215

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