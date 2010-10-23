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    23 октября 2010

    Названа цена и срок начала продаж объектива Samyang AE 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC:

    15:002

    AmmApp — сервис загрузки приложений для мобильных устройств: открыто бета-тестирование:

    14:081

    Foxconn NetBox-nT425, NetBox-nT425Н и NetBox-nT525: трио неттопов на платформе Intel Atom:

    13:00

    GIGABYTE выбрала для 3D-карты Radeon HD 6850 систему охлаждения WINDFORCE 2X:

    12:004

    ProLite E2472HD-1 — первый монитор iiyama со светодиодной подсветкой:

    11:006

    Lantic отступает от референсного образца в 3D-карте AMD Radeon HD HD 6850:

    10:00

    В карточках GOODRAM SDHC Class 10 используется флэш-память типа SLC NAND:

    09:00

    LANDesk Software объявила о создании Платформы по Автоматизации Управления LANDesk Management Automation Platform:

    08:25

    Первые мобильные приложения для Bada от Paragon Software:

    08:00

    Охлаждение 3D-карты Lantic GTS450 1GB GDDR5 Thunder Version возложено на 80-миллиметровый вентилятор:

    08:00

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