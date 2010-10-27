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    27 октября 2010

    RAZOR LED — новый модельный ряд тонких мониторов AOC:

    23:59

    Point of View выпустит два планшета под управлением Android:

    22:326

    PQI приступила к выпуску серверных модулей ОЗУ стандарта DDR3:

    20:00

    Сенсорная мышь ASUS WX-DL как альтернатива Apple Magic Mouse:

    18:593

    GIGABYTE Sumo 5112 — корпус типоразмера Full Tower:

    17:56

    Для своего смартбука Arnova 10 Archos выбрала ОС Windows CE 6.0:

    16:487

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.311:

    15:05

    Общение в сети: ICQ v.7.2 Build 3159:

    14:401

    Утилиты: WindowSpace v.2.5.2:

    14:151

    В Европе начались продажи нетбука Samsung N150 Plus:

    14:131

    ADATA тоже выходит на рынок блоков питания с линейкой БП HM Series:

    13:502

    Безопасность: Spyware Doctor v.8.0.0.608:

    13:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.71:

    13:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.7.1.99:

    13:00

    Настройщики: PowerStrip v.3.88:

    12:35

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.7.9.1499:

    12:10

    Microsoft оказывает давление на производителей, использующих ОС Android:

    11:5013

    Диагностика: CPU-Z v.1.56:

    11:45

    Официальные драйверы ForceWare v.260.99 для видеокарт NVIDIA:

    11:20

    Обновление прошивок для RAID-контроллеров Marvell MV61xx:

    10:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    10:30

    Adobe делает доступными приложения AIR на различных видах устройств :

    10:05

    Dr.Web CureIt! с обновленным сканером против 64-битного BackDoor.Tdss:

    09:40

    Начались продажи нового продукта Security Studio Endpoint Protection:

    09:15

    Intel официально открыла свою первую фабрику в Азии:

    09:005

    Infowatch: не храните деньги в швейцарских банках:

    08:508

    Adobe представила технологии для доставки контента и приложений на различные устройства:

    08:25

    В электронной книге Barnes & Noble NOOKcolor используется ЖК-панель типа IPS:

    08:2520

    Новая версия защиты электронной почты от Halon Security:

    08:00

    Western Digital представила сетевой медиаплеер WD TV Live Hub со встроенным жестким диском:

    00:158

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