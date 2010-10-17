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    17 октября 2010

    OnyX 2.1.9 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    23:54

    В этом году на четыре нетбука придется один планшет, подсчитали в ABI Research:

    21:17

    KINGMAX представляет свой первый внешний жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 — KE-71 :

    20:221

    Toshiba добавляет поддержку WiMAX в рекордно легкие ноутбуки Portege R700:

    19:35

    Третий квартал Sony Ericsson: финансовое положение компании стабилизировалось: Третий квартал Sony Ericsson: финансовое положение компании стабилизировалось

    19:211

    На снимке прототипа MacBook Air заметен нестандартный модуль флэш-памяти, а цена новой модели может быть значительно ниже 1499 долл.:

    15:0416

    Главный разработчик MeeGo перешел на работу Palm:

    12:023

    Джобс желает, чтобы MacBook Air мог быть готов к работе так же быстро, как iPad:

    11:254

    Mac DVDRipper Pro 1.6.3 — утилита для копирования DVD на жесткий диск:

    09:25

    Path Finder 5.6.7 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    06:21

    Новый MacBook Air может быть оснащен нестандартным накопителем SSD:

    04:4413

    MeeGo будет доступна пользователям Nokia N900: MeeGo будет доступна пользователям Nokia N900

    00:521

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