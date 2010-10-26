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    26 октября 2010

    Индийская компания iDuple подключила планшет к «облакам»:

    22:599

    Внешний оптический привод LG BE12LU30 записывает диски Blu-ray на скорости 12х:

    18:333

    Colorfire оснащает видеокарту на базе Radeon HD 6850 кулером Zalman и «оригинальной» печатной платой:

    17:303

    RaidSonic Icy Box IB-SAFE22 — компактный корпус для жестких дисков с поддержкой шифрования:

    17:13

    Емкость новых комплектов ОЗУ Team Xtreem LV достигает 12 ГБ, применены восьмислойные печатные платы:

    14:20

    Топ-менеджеры Dell подтвердили существование 10-дюймового планшета и усомнились в качествах Windows 7:

    14:119

    Безопасность: WinLock v.5.12:

    13:50

    Стоимость Android-планшета Maylong Universe M-150 — всего $100:

    13:3913

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.12:

    13:25

    Мультимедиа: SUPER 2010 Build 39:

    13:002

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.36:

    12:35

    Архиваторы: PeaZip v.3.4:

    12:10

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 123:

    11:45

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.10 Build 1103:

    11:20

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.8 Build 97 Beta:

    10:55

    Xigmatek готовит к выпуску новый корпус, получивший название Pantheon: М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT

    10:501

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 октября):

    10:30

    Microsoft обеспечила возможность синхронизации данных между Windows Phone 7 и Mac:

    10:211

    Выпуск прокси-сервера для Dr.Web Enterprise Suite 6.0:

    10:05

    Adobe представляет новый пакет для цифровой издательской деятельности :

    09:40

    Contactizer Pro 3.8.10 — обновление менеджера персональной информации для Mac:

    09:39

    Jolicloud выпустит собственный нетбук:

    09:30

    NVIDIA 3DTV Play переносит 3D игры, 3D фотографии и 3D Blu-ray фильмы на 3D HD телевизоры:

    09:153

    8 ноября Samsung представит новое Android-устройство:

    09:00

    Вышла новая версия антивирусных продуктов eScan:

    08:501

    Patriot Torqx TRB — недорогие SSD на базе контроллера JMicron JMF616:

    08:3011

    BitDefender выпускает утилиту для удаления трояна Carberp:

    08:25

    InfoWatch выпустила новый продукт InfoWatch Автолингвист:

    08:00

    В семействе специализированных дисплеев NEC пополнение: SpectraView 231:

    07:307

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