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    8 октября 2010

    Apple отчитается о результатах прошедшего квартала 18 октября:

    22:555

    Глава AMD опроверг слухи о возможном поглощении со стороны Oracle:

    20:31

    Назван срок начала продаж и цена объектива Samyang 35 mm f/1,4 AS UMC:

    20:021

    Toshiba оснастила моноблочный компьютер Qosmio D710 HD-процессором SpursEngine:

    19:46

    Dynabook T550 — еще один ноутбук Toshiba с 3D-экраном:

    17:15

    Внешний оптический привод Samsung SE-S084F предназначен для мобильных ПК:

    16:49

    Dell может стать первым поставщиком нетбуков с ОС Ubuntu Light:

    16:244

    В этом месяце процессор Intel Core i5-660 будет переведен на новый степпинг :

    16:06

    Разработка Intel упростит перенос приложений для iPhone на процессоры Atom:

    15:38

    OWC использует контроллер SF-2000 в SSD Mercury Extreme Pro:

    14:34

    NEC представила бизнес-компьютеры Versa UltraLite VB 12 и Mate MG:

    14:34

    Семидюймовый планшет CherryPad America стоит $188:

    14:266

    В семействе Crucial RealSSD C300 появились SSD для планшетов:

    14:062

    Глава NVIDIA видит рыночную нишу между смартфонами и планшетами и говорит, что iPad осталось недолго:

    13:409

    Беспроводные мыши Speed-Link CUE чувствительны к прикосновениям:

    13:14

    Графика: GIMP v.2.6.11:

    13:00

    MacFamilyTree 6.0.6 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    12:42

    Обновление MacBook Air состоится в ближайшее время и ознаменуется выпуском модели с дисплеем 11,6 дюйма?:

    12:37

    Смартфон Palm Pre 2 сохранит выдвижную клавиатуру:

    12:35

    Утилиты: Autoruns v.10.04:

    12:35

    Фото дня: графический ускоритель AMD Radeon HD 6870:

    12:1513

    Дефрагментаторы: Diskeeper 2010 v.14.0 Build 909.0:

    12:10

    Концентратор ViPowER VP-H1438 имеет четыре порта USB 3.0:

    12:06

    Kingston увеличивает объем карт microSDHC до 32 ГБ:

    11:52

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 132947:

    11:45

    DisplaySearch: поставки сенсорных панелей для мобильных компьютеров за шесть лет вырастут в шесть раз:

    11:36

    Американский оператор Verizon начнет продажи iPhone с поддержкой CDMA в начале 2011 года:

    11:34

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.5.0.3 Final:

    11:20

    Планшеты не заменят ноутбуки, уверен основатель компании Acer:

    11:187

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.6.0.637:

    10:55

    Fujitsu показала прототипы планшетов с ОС Windows 7:

    10:52

    Врачи обнаружили неожиданное последствие неумеренной игры на ноутбуке :

    10:365

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.53:

    10:30

    Дисплей Hitachi для планшетов более чем вдвое превосходит дисплей iPad по плотности пикселей:

    10:173

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    10:05

    GIGABYTE разгоняет GPU GeForce GTS 450 до 930 МГц:

    10:024

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:40

    Logitech представила ТВ-приставку Revue для платформы Google TV:

    09:331

    WD представила сетевое хранилище данных My Book Live:

    09:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:15

    Новый контроллер для SSD SandForce SF-2000 повышает скорости чтения и записи до 500 МБ/с:

    09:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 октября):

    08:50

    Начались поставки корпуса Corsair Graphite 600T:

    08:30

    Продажи Apple TV могут составлять до 1 млн. единиц ежеквартально:

    08:293

    Обновление SpIDer Guard NT в антивирусах Dr.Web:

    08:25

    Symantec Enterprise Vault 9.0 помогает снижать затраты на управление информацией и поиск электронных данных:

    08:00

    Глава NVIDIA объяснил, почему его компания уступила AMD на рынке GPU:

    08:00

    iPad побил рекорд скорости продаж, установленный DVD-плеерами:

    01:208

    В неттопах Acer Veriton N281G и N282G используется платформа Intel Atom:

    01:01

    Panda Software: Конференция «Хакеры в ловушке» прошла в Малайзии:

    01:00

    InfoWatch: отчет об утечках конфиденциальной информации в первой половине 2010 года:

    00:38

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