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    30 октября 2010

    LG Mobile теряет прибыль: LG Mobile теряет прибыль

    22:153

    Super Talent представила «флешку» с USB 3.0 дешевле $15:

    20:566

    Apple, Microsoft и Sony выпускают «игровые» смартфоны, но Nintendo не будет этого делать:

    20:228

    LaCie использует HDD объемом 3 ТБ в новых моделях внешних накопителей 2Big и d2:

    15:591

    Японские ученые нашли способ увеличить емкость литиево-ионных батарей на 30%:

    12:2223

    Фото дня: система охлаждения 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 580 снаружи и изнутри:

    11:412

    Mamiya начинает продажи среднеформатной камеры RZ22 с «исключительной ценой»:

    11:1216

    Epson анонсирует платформу для устройств с дисплеями из электронной бумаги:

    10:41

    Аналитики iSuppli назвали причину неизменности позиций Intel и AMD на рынке CPU:

    08:005

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