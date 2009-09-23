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    23 сентября 2009

    Gartner предсказывает рост продаж ПК в 2010 году на 12,5% :

    23:25

    Apple выпустила iTunes 9.0.1 :

    23:07

    Мышь Razer DeathAdder стала лучше видеть:

    20:48

    Электронную книгу Bookeen Cybook Opus уже можно купить за $280:

    19:50

    IDF 2009: процессоры Jasper Forest — производительные и энергоэффективные:

    19:00

    Density Dynamics отказалась от использования флэш-памяти в SSD: Отказ от флэш-памяти позволил устранить проблемы, связанные с ее деградацией

    18:33

    Samsung удваивает плотность чипов памяти OneDRAM и наращивает их производство:

    18:05

    Графика: WildBit Viewer v.5.6 Alpha 3.0:

    16:45

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.5.1:

    16:20

    GIGABYTE, MSI, XFX и PowerColor представили свои версии видеокарт ATI Radeon HD 5800:

    16:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.128:

    15:55

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.4.00:

    15:30

    Графика: Google SketchUp v.7.1.4871:

    15:05

    IDF 2009: 32-нм процессор Westmere с интегрированным GPU, Larrabee, микросерверы и другие новинки Intel :

    15:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.09.2009):

    14:40

    Редакторы: Jarte v.3.4:

    14:15

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.1.239:

    13:50

    IDF 2009: Intel представила программу для разработчиков Intel Atom Developer:

    13:38

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.5:

    13:25

    AMD представила 3D-карты ATI Radeon HD 5800 с поддержкой DirectX11 на самом производительном в мире GPU:

    13:07

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.7.5.33:

    13:00

    Новый автономный TV-тюнер Compro VideoMate W700F:

    12:47

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.5.394:

    12:35

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.6.1616:

    12:10

    TRENDnet начала поставки самого маленького в мире USB-адаптера Wireless N :

    12:03

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b12:

    11:45

    Общение в сети: AIM v.7.0.11.2:

    11:20

    Датчик изображения разрешением 5 Мп, выполненный Samsung в виде SoC, поддерживает формат 1080p:

    11:18

    Фото дня: процессорный кулер NB-Twintek обрел реальные очертания:

    10:57

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1 Build 74:

    10:55

    Утилиты: Glary Utilities v.2.16.0.758:

    10:30

    IDF 2009: Intel показала первые 22-нанометровые микросхемы:

    10:17

    Миниобзор инженерного образца Intel Gulftown обрадует оверклокеров и энтузиастов : Фото и тесты инженерного образца шестиядерного Gulftown

    10:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 RC6:

    10:05

    IDF 2009: Открытие, день первый:

    09:55

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.6.4:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:15

    Драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 сентября):

    08:00

    SGI Octane III — персональный суперкомпьютер на 19 процессорах Intel Atom:

    08:00

    У Samsung готов процессор для нетбуков :

    07:00

    Samsung начинает выпуск энергонезависимой памяти нового поколения — PRAM:

    01:11

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