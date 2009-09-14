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    14 сентября 2009

    Apple увеличила максимальный объем ОЗУ Mac Pro до 16 ГБ:

    23:29

    Apple выпустила обновления микропрограмм iMac, контроллеров RAID и драйверов принтеров для Snow Leopard:

    22:50

    A-DATA выпустила портативные винчестеры объемом 640 ГБ:

    21:13

    Три 45-нм процессора AMD начального уровня показывают недюжинные оверклокерские способности :

    21:11

    Стали известны характеристики двух ультратонких ноутбуков HP Envy 13 и Envy 15:

    20:50

    Для сверхтонкого ноутбука eNote Turnkey компания VIA выбрала собственную платформу :

    20:36

    Фото «раздетого» AMD Cypress Radeon HD 5870:

    20:21

    SanDisk выпускает новую линейку быстрых карт памяти Extreme Pro CompactFlash:

    19:30

    DFI выпускает системную плату LANParty BI 785G-M35 для мультимедийных задач:

    18:00

    Huntkey официально представляет блоки питания серии X7:

    16:57

    Интернет и сети: Modem Spy v.4.1:

    16:45

    Утилиты: Parted Magic v.4.5 RC1:

    16:20

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r5327:

    15:55

    OWC добавляет в семейство Mercury On-The-Go твердотельные накопители:

    15:35

    Мультимедиа: LameXP v.3.12 Hotfix 2:

    15:30

    Двойное пополнение в рядах акустических систем с USB-подключением производства Altec Lansing:

    15:17

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.2 Build 1266:

    15:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (14/09/2009):

    14:40

    HP готовится выпустить нетбук Mini 311C на платформе ION LE:

    14:30

    Мониторинг трафика: Network Activity Diagram v.2.5:

    14:15

    Кодеки: Codec v.8.3n:

    13:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4505:

    13:25

    Создан полупроводниковый лазер для записи многослойных дисков Blu-ray:

    13:01

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2010 v.0.0.98:

    13:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.64.2:

    12:35

    Утилиты: PicPick v.2.1.1:

    12:10

    Sanyo продолжила серию фоторамок ALBO:

    12:09

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.41:

    11:45

    Диагностика: SIV 4.01:

    11:20

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.4.0.0 Build 0912:

    10:55

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    10:30

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:05

    Утилиты: Gigabyte Xpress Recovery2 v.B9.0720.2:

    09:40

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    09:15

    Cooler Master представляет два блока питания серии Silent Pro M:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 сентября):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 сентября 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 сентября 2009 года):

    08:00

    Переходники Novoflex помогут владельцам камер системы Micro Four Thirds:

    08:00

    Новые карты памяти WinSystems CompactFlash способны выдержать многое:

    07:30

    Make Getac PS236 — хорошо оснащенный и защищенный карманный ПК:

    07:00

    Leica M9: дальномерная цифровая камера с полнокадровым датчиком изображения:

    04:18

    Leica X1: компактная камера с датчиком изображения формата APS-C:

    03:25

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