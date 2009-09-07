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    7 сентября 2009

    Hana Micron выпускает твердотельный накопитель объёмом 64 ГБ:

    22:08

    Panasonic анонсировала объектив для макросъемки, предназначенный для камер системы Micro Four Thirds:

    21:31

    Новый водоблок Innovatek подходит для широкого круга GPU:

    21:15

    Canon EF 100mm F2.8L IS USM — первый объектив со стабилизатором Hybrid IS:

    20:59

    Acer FHX3200 — 23" монитор с поддержкой Full HD:

    19:13

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 107:

    19:00

    Athlon II X2 255 — более быстрый представитель линейки CPU:

    18:41

    Настройщики: Throttle v.6.9.7.2009:

    18:35

    BenQ представила два новых широкоформатных монитора G920WL и G922HDL:

    18:10

    Настройщики: SuperRam v.6.9.7.2009:

    18:10

    Настройщики: PCBoost v.3.9.7.2009:

    17:45

    Linutop 3 — компактный и экономичный неттоп на базе Linux:

    17:20

    Настройщики: PCMedik v.6.9.7.2009:

    17:20

    Настройщики: GameGain v.2.9.7.2009:

    16:55

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-4 Beta 2:

    16:30

    Диагностика: Test My Hardware v.3.0:

    16:05

    Общение в сети: Pidgin v.2.6.2:

    15:40

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.5.1:

    15:15

    Утилиты: FileTypesMan v.1.50:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (05.09.2009):

    14:25

    Фото системных плат Foxconn серии Cinema:

    14:13

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.5.1541:

    14:00

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 499 RC1:

    13:35

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2402:

    13:10

    Утилиты: PicPick v.2.1:

    12:45

    Японцы бросят вызов Intel?:

    12:33

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.11:

    12:20

    ASUS планирует выпуск двухстраничного устройства e-book reader стоимостью $165:

    12:11

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.72.01:

    11:55

    Sony Reader Daily Edition — электронная книга с 3G:

    11:51

    Apple обновила Java для Leopard:

    11:43

    Toshiba закажет выпуск микросхем нового поколения у Globalfoundries?:

    11:32

    Архиваторы: ExtractNow v.4.40.0.21 Beta:

    11:30

    Intel не щадит производителей системных плат, сокращая выпуск G31:

    11:11

    Интернет и сети: DU Meter v.4.16:

    11:05

    Диагностика: System Stability Tester v.1.1.0:

    10:40

    Расписание выхода чипсетов серии AMD 800 :

    10:33

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.20:

    10:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 RC3:

    09:50

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:25

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:05

    NVIDIA GeForce GT240 будет иметь 96 потоковых процессоров:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 сентября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 августа по 6 сентября 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 августа по 6 сентября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 августа по 6 сентября 2009 года):

    08:00

    A-DATA Technology предлагает сертифицированные Intel модули памяти DDR3:

    08:00

    Samsung отрицает наличие планов покупки Rambus:

    07:00

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