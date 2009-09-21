  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 сентября 2009

    Первый продукт получил сертификат SuperSpeed USB:

    23:44

    Семейство «саблезубых» SSD для ASUS Eee PC пополнили модели серии S3:

    23:23

    Danamics не сдается и готовит к выпуску в этом году второй жидкометаллический кулер:

    22:10

    SATA получает миниатюрный разъем: Спецификация mSATA расширяет сферу применения интерфейса SATA

    21:27

    IBM удалось создать самую маленькую и быструю в мире встроенную память:

    21:12

    Коммуникатор Acer F1 на основе процессора частотой 1 ГГц в продаже с 6 октября:

    19:15

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.6 (Stable):

    18:35

    Samsung анонсирует две модели широкоформатных мониторов P2470HD и P2770HD:

    18:25

    Утилиты: Parted Magic v.4.5:

    18:10

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.12:

    17:45

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 144:

    17:20

    Зафиксированы новые рекорды эффективности солнечных элементов:

    17:00

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1012:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Monitor v.4.0.1.44:

    16:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.7.0:

    16:05

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.1.5.0.5:

    15:40

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.5.392:

    15:15

    Seagate Barracuda XT — первый HDD с интерфейсом SATA 6Gb/s:

    15:14

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.64.3:

    14:50

    Новый корпус для геймеров Antec Six Hundred:

    14:47

    Gigabyte ставит в 3D-карты GTX 275 Super Overclock отборные GPU, «прошедшие сквозь строй»:

    14:25

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.6.5:

    14:25

    AMD выпускает серию чипсетов SR5600 для серверного сегмента:

    14:20

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.69:

    14:00

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.0:

    13:35

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.1.0.5:

    13:10

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.53:

    12:45

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.1:

    12:20

    AMD подтвердила срок выхода двенадцатиядерных CPU Magny-Cours и представила серверную платформу:

    12:05

    ASUS представляет две модели нетбуков Eee PC 1001HA и 1201N:

    12:00

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.211.4 Beta:

    11:55

    LucidPort покажет накопители с интерфейсом SuperSpeed USB:

    11:31

    Утилиты: Autoruns v.9.54:

    11:30

    Фотографии 6-ядерного Intel Core i9:

    11:26

    Через год Toshiba и SanDisk начнут выпуск флэш-памяти по нормам «20-нанометрового класса»:

    11:16

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.21:

    11:05

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.3.4:

    10:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    10:15

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    09:50

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    09:25

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 сентября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 сентября 2009 года):

    08:30

    LG представила «широкобуки»:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 сентября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 сентября 2009 года):

    08:00

    3D-карта Radeon HD 5870 промелькнула на онлайновой витрине:

    07:00

    В VIA придумали свое название для нетбуков с поддержкой HD-видео:

    02:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018