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    26 сентября 2009

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.3:

    19:00

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.1 r5341:

    18:35

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.32:

    18:10

    Конвертеры: EncodeHD v.1.1.131.0:

    17:45

    Интернет и сети: Network Password Recovery v.1.21:

    17:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.48.05:

    16:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.1:

    16:30

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.3:

    16:05

    Запись: Blindwrite Suite v.6.3.1.0:

    15:40

    Мультимедиа: Fresh View v.7.80:

    15:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.9 Build 1883:

    14:50

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.213.1 Beta:

    14:25

    EK WaterBlocks подготовила серьезный кулер для Radeon HD 5870 — водоблок EK FCS5870:

    14:14

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.1.0.0 Beta:

    14:00

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1356:

    13:35

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.50:

    13:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.65.0:

    12:45

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.54:

    12:20

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.3:

    11:55

    Файловые обменники: BitComet v.1.15:

    11:30

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.5.2:

    11:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.30 Build 252:

    10:40

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.1 Build 1002:

    10:15

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.2.2.10:

    09:50

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.191.03 для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:05

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:45

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187SE Wireless):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 сентября):

    08:00

    VIA размещает на системной плате типоразмера Mini-ITX дискретный GPU:

    01:38

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