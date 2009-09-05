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    5 сентября 2009

    Thermaltake представила Element Q – стильный корпус для плат mini-ITX:

    21:45

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.9.12:

    17:35

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.21:

    17:10

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.206.1 Beta:

    16:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.9:

    16:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2589:

    15:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4498:

    15:30

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.32 PR:

    15:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.4 Build 16381 Stable:

    14:40

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.5:

    14:15

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.8:

    13:50

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (05/09/2009):

    13:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 04\09\2009:

    13:00

    Утилиты: GoodSync v.7.9.8:

    12:35

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1540:

    12:10

    Sigma выпустила стабилизированный объектив SIGMA 70-300mm F4-5.6 DG OS:

    11:58

    Утилиты: AceMoney v.3.17.1:

    11:45

    P55M-GD45 — первая системная плата MSI типоразмера micro ATX на чипсете P55:

    11:25

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.5.9:

    11:20

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.5:

    10:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.0.387:

    10:30

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.1.0:

    10:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.1.0:

    09:40

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.24 Beta:

    09:15

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:50

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 сентября):

    08:00

    Samsung собирается купить компанию Rambus?:

    07:00

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