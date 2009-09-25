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    25 сентября 2009

    В планах у Acer выпуск ноутбуков Aspire 7540 и 5542 на платформе AMD:

    22:15

    SilverStone анонсировала новый корпус для HTPC Grandia GD04:

    21:30

    iTrip FM — новый FM-трансмиттер для iPhone:

    20:57

    Freecom выпустит первый в мире внешний винчестер с интерфейсом USB 3.0:

    20:30

    Apple выпустила обновления своих музыкальных пакетов:

    19:55

    Thermaltake представила недорогой процессорный кулер Contac 29:

    19:45

    «Торпеда» компании Logic — система-модуль на процессоре OMAP 3 — нацелена на самые компактные устройства:

    19:35

    TSMC планирует выпускать недорогие процессоры Power Architecture: Сотрудничество AMCC и TSMC расширит сферу применения процессоров с архитектурой Power Architecture

    19:20

    ASUS анонсировала выпуск двух ноутбуков M60J и G60J на платформе Core i7:

    18:55

    О чем говорит логотип AMD Black Edition Ready на новых модулях памяти OCZ Technology?:

    17:56

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.7.2.7821:

    17:35

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.37:

    17:10

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.50a:

    16:45

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.35:

    16:20

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.51:

    15:55

    Антивирусы: ThreatFire v.4.6.0.19:

    15:30

    Конвертеры: PSP Video 9 v.5.01:

    15:05

    Утилиты: BrowserStar v.2.8t:

    14:40

    Фото дня: AMD Radeon HD 5870 X2 (обновлено):

    14:32

    Чистильщики: WashAndGo v.11t:

    14:15

    Утилиты: doPDF v.6.3.310:

    13:50

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1 Build 75:

    13:25

    IDF 2009: Как Intel удалось снизить энергопотребление платформы Moorestown?:

    13:00

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.224:

    13:00

    Новые iMac уже в производстве:

    12:35

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.5:

    12:35

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.50:

    12:10

    IDF 2009: интервью с Марком Бором — освоение норм 4 нм пока не планируется:

    11:49

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.5.395:

    11:45

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.7:

    11:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.41 Final:

    10:55

    IDF 2009: Intel анонсировала мобильную платформу Moorestown для MID и смартфонов:

    10:34

    Кодеки: x264 Video Codec r1268:

    10:30

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    10:05

    MSI представляет ноутбуки GT 640 и GT 740 на основе процессоров Core i7:

    10:00

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.30 Build 251:

    09:40

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.190.45 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    AMD впервые показывает Hemlock — двухпроцессорный 3D-ускоритель Cypress в действии :

    08:32

    Неофициальные драйверы для модемов Motorola:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 сентября):

    08:00

    Wacom объединила в интерактивных планшетах Bamboo «мультитач» и перо:

    08:00

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