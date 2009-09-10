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    10 сентября 2009

    QuickTime 7.6.4 устраняет ряд уязвимостей:

    23:51

    iPod nano 5G получил видеокамеру и FM-тюнер:

    21:32

    Toshiba выпустила новую линейку винчестеров типоразмера 1,8":

    21:26

    USB-накопители новой линейки Buffalo имеют выдвижные разъемы :

    20:44

    ASUS ориентирует системные платы ROG Maximus III на любителей игр и «разгона»:

    19:58

    Samsung анонсирует очередной ультрапортативный ноутбук X170:

    19:54

    Новый iPod touch имеет объем памяти до 64 ГБ :

    19:43

    Philips выпускает подушку для ноутбука CushionSpeaker и другие мобильные аксессуары:

    19:15

    EVGA выпустила семь системных плат на чипсете P55 Express:

    19:02

    Корпус для внешнего накопителя E-Blue Gladiator прячет HDD за моторизованной дверцей:

    18:06

    ASUS представляет новые ноутбуки серии UnLimited на платформе CULV:

    17:00

    Имена и первые детали мобильной графики серии AMD Radeon HD5800:

    16:00

    AMD представила мобильные платформы Tigris и Congo:

    14:30

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.042.4:

    14:15

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.8 Build 2:

    13:50

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.50:

    13:25

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.0.6:

    13:00

    Редакторы: Amaya v.11.3 Pre-Release:

    12:35

    iPod shuffle получил новые цвета, а iPod classic — более емкий жесткий диск:

    12:25

    Два универсальных объектива Canon для наиболее популярных диапазонов фокусных расстояний:

    12:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.3:

    12:10

    VIA Technologies присоединилась к Linux Foundation: VIA будет инвестировать в Linux, поскольку рынку нужны недорогие мобильные устройства с малым энергопотреблением

    11:52

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.38:

    11:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2505 Beta:

    11:20

    Аналитики назвали дебют Intel CULV разочаровывающим; Intel сворачивает продвижение платформы?:

    11:00

    Утилиты: ProduKey v.1.37:

    10:55

    iPhone OS 3.1 предоставляет средства Genius для приложений App Store:

    10:50

    Процессоры семейства ECONA уложились в 1 Вт потребляемой мощности: Очень высокая энергетическая эффективность стал особенностью однокристальных систем с ядром ARM

    10:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 10\09\2009:

    10:30

    Общение в сети: Xfire v.1.114:

    10:05

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1008:

    09:40

    Фото 3D-ускорителя Cypress (Radeon HD 5870):

    09:16

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.40:

    09:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-09-09:

    08:50

    Intel представляет четыре платы на чипсете P55 Express:

    08:42

    Новые WHQL-драйверы для ИК-приемников ITE:

    08:25

    Intel готовит к выпуску процессор Core i7-960 :

    08:24

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 сентября):

    08:00

    XFX официально представляет блок питания 850W Black Edition:

    07:46

    Кулер Asetek LCLC теперь подходит и для процессоров Intel Core i5:

    06:00

    Apple выпустила iTunes 9:

    04:49

    Стив Джобс после годовалого перерыва провел презентацию новых продуктов:

    03:36

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