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    18 сентября 2009

    Pioneer представила 12-скоростной пишущий BD-привод — BDR-S05J-BK:

    22:36

    TUL добавляет скорости и привлекательности адаптеру PCS+ HD 4890: Battle Forge Edition:

    22:02

    Ассортимент ноутбуков HP пополнится ультрапортативным Pavilion dm1:

    21:40

    Team Group Color Turn — новая серия разноцветных «флэшек»:

    20:50

    ViewSonic анонсирует нетбук VNB102 и ультратонкий ноутбук VNB132:

    20:10

    Редакторы: AkelPad v.4.3.1:

    19:50

    Общение в сети: Trillian v.3.1.14.0:

    19:25

    Утилиты: GoodSync v.7.9.9.5:

    19:00

    Настройщики: DTweak v.4.8:

    18:35

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.4:

    18:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2590:

    17:45

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.70:

    17:20

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.90:

    16:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.8 Build 1332:

    16:30

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.6.4:

    16:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4510:

    15:40

    Инженерный образец процессора Intel Pentium E6700 показал неплохой разгонный потенциал:

    15:37

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.12.0.197:

    15:15

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.3:

    14:50

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.09.01:

    14:25

    Кодеки: x264 Video Codec r1259:

    14:00

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1435:

    13:35

    Архиваторы: PeaZip v.2.7:

    13:10

    APOGEE Links: «паровозик» из USB-накопителей :

    12:56

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.3.0:

    12:45

    Широкоформатный моноблок Lenovo C100 вышел чуть позже, чем ожидалось:

    12:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1847 Beta:

    12:20

    Edge Tech ориентирует SSD объемом 64 и 128 ГБ на массовый рынок:

    12:01

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0908.1:

    11:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 RC5a:

    11:30

    Nanovision не считает конфигурации с несколькими мониторами привилегией настольных ПК: Дисплеи MIMO нового поколения прошли сертификацию DisplayLink

    11:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    11:05

    Новые iMac и MacBook могут быть выпущены в ближайшие недели :

    10:59

    Сканер Canon imageFORMULA P-150 заслужил эпитет «персональный»:

    10:51

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:40

    Аналитики уверены: нетбуки «убивают» обычные ПК:

    10:34

    Solid Alliance выпускает USB-накопитель для ниндзя:

    10:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.47 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:15

    AMD Cypress (Radeon HD 5850 и Radeon HD 5870) в детальном тестировании до официальной даты выхода:

    10:12

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:50

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:25

    Утилиты: Face-Wizard v.B09.0909.1:

    09:05

    Беспроводные дисплеи DreamScreen — HP предлагает свое видение фоторамок :

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:30

    NVIDIA GT300 будет быстрее, чем HD 5870, но слишком хорош, чтобы быть правдой?:

    08:27

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.06:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 сентября):

    08:00

    Специалисты MIT объединили на одной пластине транзисторы из разных полупроводников :

    08:00

    Intel реорганизуется:

    07:00

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