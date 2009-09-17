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    17 сентября 2009

    Gyration Air Mouse Elite — мышь, работающая в трёх измерениях:

    23:00

    Моноблочные ПК с большими экранами могут стать шансом для AMD:

    19:45

    Мощный БП GP-AX950A пополняет AX-серию GlacialPower:

    19:36

    QPAD переходит от ковриков к игровым мышам:

    18:15

    picoStick претендует на звание самого маленького в мире тюнера DVB-T:

    18:05

    Даты выхода и цены DX11-карт AMD и NVIDIA всех сегментов:

    17:54

    Семеро тонких: AgfaPhoto выпустила серию фоторамок толщиной 1,3 см:

    17:31

    Новые геймерские ПК Prestigio:

    17:19

    ARCTIC F и ARCTIC F PWM — новые модели корпусных вентиляторов:

    17:15

    Фотогалерея дня: 3D-карта Sapphire HD 4860 Platinum:

    16:35

    Toshiba анонсировала быстрые и емкие HDD типоразмера 2,5 дюйма:

    12:35

    Названы цены 3D-карт серии Radeon HD 57XX; выпуск HD48XX скоро будет прекращен:

    12:18

    Элегантный сетевой накопитель пополнил ассортимент I-O Data:

    11:41

    У IBM и LSI готов 45-нанометровый процессор для встраиваемых систем:

    11:20

    «Блоки X»: компания Seasonic представила серию блоков питания с очень высоким КПД:

    10:32

    Pentax выпускает зеркальную камеру начального уровня K-x:

    09:52

    Gigabyte MIB T5140 — корпус для плат mini-ITX с креплением для монитора:

    09:00

    NVIDIA и TSMC испытывают серьезные трудности при производстве GT300?:

    08:08

    Дизайнеры Elecom нашли сходство между мышами... и мылом:

    08:00

    «Корзина» Scythe Kama Bay PLUS вмещает два винчестера и вентилятор:

    01:10

    AMD Radeon 5870 X2 с TDP в 376 Вт в теории имеет не только плюсы, но большие недостатки :

    00:22

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