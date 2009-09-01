  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 сентября 2009

    Адаптер для двух SIM-карт для iPhone:

    23:44

    В дело охлаждения ноутбуков вступает Titan с кулером TTC-G12TZ:

    21:16

    Apple обновила микропрограммы компьютеров Mac mini и приводов SuperDrive:

    19:22

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.5.0 Beta:

    17:00

    Редакторы: RJ TextEd v.5.6.0:

    16:35

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.6.3 Beta:

    16:10

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.3.0.3 Beta:

    15:45

    Графика: TwistedBrush v.16.05:

    15:20

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2504 Beta:

    14:55

    ASRock объявляет о выпуске небольшой, но функциональной платы ASRock A780LM-S :

    14:40

    Мультимедиа: Reaper v.3.104:

    14:30

    ASUS планирует дооснащать плату P7P55D Premium 6-Гбит контроллером SATA:

    14:18

    Редакторы: AkelPad v.4.3.0:

    14:05

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.203.2 Beta:

    13:40

    ASUS подготовила нестандартное охлаждение для GTX 260 за счет кулера Glaciator:

    13:21

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.1 Build 1261:

    13:15

    AMD готовит 3-ГГц процессор Phenom II X3 740:

    13:01

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.7.10:

    13:00

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.61:

    12:35

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.4.79:

    12:10

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.08.31:

    11:45

    Настройщики: System Mechanic v.9.0.4.1:

    11:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.29 RC7:

    10:55

    Архиваторы: 7-Zip v.9.07 Beta:

    10:30

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    10:05

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:40

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы для звука C-Media HD CMI-8788:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 сентября):

    08:00

    Noctua NH-U12P SE2 — наследник удачных моделей с широкой совместимостью с процессорами AMD и Intel :

    00:15

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018