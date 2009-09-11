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    11 сентября 2009

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows:

    23:36

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone:

    23:15

    Security Update 2009-005 устраняет уязвимости в Mac OS X Tiger и Leopard:

    22:45

    Полные, но пока неофициальные, характеристики карт серии AMD Radeon HD 5800:

    20:54

    Thermaltake анонсирует универсальный процессорный кулер SpinQ VT:

    18:25

    Zalman выпускает новые блоки питания ZM500-ST и ZM600-ST:

    17:45

    Коммуникатор HTC Tattoo:

    17:27

    Восстановление данных: Encopy v.4.69:

    17:10

    Apple выпустила Mac OS X 10.6.1:

    17:03

    Интернет и сети: SecureCRT v.6.2.3:

    16:45

    Характеристики чипсета AMD 890GX со встроенной графикой :

    16:36

    Чистильщики: Baku v.4.1.3540:

    16:20

    Sapphire Radeon HD 4750 — 40-нм продукты появляются в продаже в Китае:

    16:02

    Motorola представляет CLIQ — свой первый коммуникатор на платформе Android:

    16:00

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.41:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.1 RC1:

    15:30

    Symantec Quorum: хорошие файлы - направо, плохие - налево:

    15:17

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.5.3:

    15:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:40

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.9 Build 1152:

    14:15

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.11.2:

    13:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 37:

    13:25

    Интернет и сети: Hamachi v.2.0.0.60:

    13:00

    Первые данные о производительности ATI Radeon HD 5870:

    12:52

    Серия системных плат BIOSTAR на чипсете Intel P55 началась с модели TPOWER I55:

    12:35

    Эмуляторы: MAME v.0.134s:

    12:35

    «Железные новости» от телеканала «Первый Игровой» и iXBT.com на сайте FilmDepo.ru:

    12:32

    ASRock анонсировала серию продуктов на чипсете P55:

    12:15

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.40:

    12:10

    Point of View Mobii FamilyPC: ПК на платформе NVIDIA ION для дома, для семьи:

    12:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.8.1 Beta:

    11:45

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.35 PR:

    11:20

    Сотрудничество с Clevo поможет AMD в продвижении платформы для ноутбуков начального уровня: AMD рассчитывает вытеснить конкурентов из сегмента начального уровня

    11:08

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 129021:

    10:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.65:

    10:30

    Поглотив Chartered, GlobalFoundries станет вторым по величине контрактным производителем полупроводниковых чипов:

    10:10

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1841 Beta:

    10:05

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1013:

    09:40

    Packard Bell представит две модели моноблочных ПК oneTwo в октябре:

    09:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.91 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:15

    NAS N2R1 производства LG пишет данные не только на HDD, но и на DVD:

    09:13

    Стильный USB-накопитель из серии PEAK II имеет двухслойный корпус:

    09:05

    Неофициальные драйверы для SATA-контроллеров Broadcom (HT1000):

    08:50

    Неофициальные драйверы для модемов Agere\LSI:

    08:25

    Packard Bell выпустит сенсорный монитор Viseo 200T с поддержкой «мультитач»:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 сентября):

    08:00

    Thermalright MUX-120 — массивный кулер для отвода тепла от CPU Intel LGA1156:

    08:00

    NEC готовится к выпуску экономичного 22-дюймового монитора EA222WMe:

    07:20

    XO-1.5 vs. Overclocked XO-1 — «битва» детских лэптопов, кто кого?:

    00:35

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