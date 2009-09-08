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    8 сентября 2009

    ASUS разбавила системные платы сверхтонкими мониторами:

    23:00

    Системную плату DFI LANParty DK P55-T3eH9 на чипсете P55 уже можно купить:

    22:07

    Процессорный кулер GlacialTech F101 совместим с гнездом LGA 1156:

    21:32

    ASUS представляет линейку материнских плат P7P55D:

    19:15

    Silicon Power выпускает карту Compact Flash 600X для профессионалов:

    18:35

    7" фоторамка ASUKA SK700 получила поддержку DVB-T:

    17:43

    Intel выпускает Core 2 Quad Q9505 и четыре новые модели Celeron:

    16:44

    У ASUS готова пара мультимедийных ноутбуков: N61 и N71 :

    16:23

    Официально представлен первый процессор Intel Core i5 и чипсет P55 Express:

    15:19

    AMD анонсирует выпуск процессора Phenom II X2 555:

    14:59

    Мультимедиа: JAlbum v.8.4:

    13:25

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.21:

    13:00

    Новый коммуникатор HTC Touch2:

    12:37

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.210:

    12:35

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.7.0:

    12:10

    Kingston Technology предварила выход процессоров Intel выпуском наборов быстрых модулей памяти:

    12:08

    Корпус Spire Panther — угловатая «пантера» типоразмера Micro ATX:

    11:54

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.51:

    11:45

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.0.390:

    11:20

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.0:

    10:55

    GIGABYTE представила системные платы на чипсете Intel P55 Express:

    10:35

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.14.270:

    10:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.9 Beta:

    10:05

    Кодеки: x264 Video Codec r1251:

    09:40

    Интернет и сети: NetInfo v.6.9 Build 907:

    09:15

    Интернет и сети: NetInfo v.6.9 Build 907:

    08:50

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1839 Beta:

    08:25

    Разработка Intel угрожает будущему SSD?:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 сентября):

    08:00

    Scythe анонсирует поддержку cокета LGA1156 для своих кулеров:

    07:15

    Xigmatek готовит к выпуску свой второй корпус для ПК:

    07:00

    Объектив LUMIX G 20mm / F1.7 ASPH — Panasonic испекла «блинчик» для камеры GF1:

    01:52

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