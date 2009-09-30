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    30 сентября 2009

    Nexus предлагает обновлённую версию блока питания NX-5000:

    23:40

    10-слойный оптический диск TDK позволит работать с 320 ГБ данных:

    23:33

    Huntkey: серия адаптеров для ноутбуков ENERGY STAR:

    20:07

    Стали известны подробные технические характеристики NVIDIA GT300:

    19:00

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.420a1700:

    18:00

    Любителям экзотики: Swordfish Net 102 Dual — двухпроцессорный нетбук на Intel Atom...:

    17:58

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.10.3:

    17:35

    ARM договаривается с GlobalFoundries о выпуске процессоров:

    17:23

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.26:

    17:10

    Конвертеры: EncodeHD v.1.1.140.0:

    16:45

    Новый «тонкобук» Fujitsu LIFEBOOK P8110:

    16:29

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.2.22:

    16:20

    Серия флэш-карт Buffalo RSDC-xGC10 пополнилась 32-ГБ версией SDHC Class 10:

    15:59

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.9:

    15:55

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1015:

    15:30

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.4.5:

    15:05

    Общение в сети: Xfire v.1.115:

    14:40

    Графика: Inkscape v.0.47 pre3:

    14:15

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.11:

    13:50

    ASUS выпускает самую дешёвую системную плату на чипсете Р55 Express:

    13:30

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.01.30:

    13:25

    Мультимедиа: JAlbum v.8.5:

    13:00

    Для процессоров Gulftown Intel изменила компоновку штатной системы охлаждения:

    12:50

    Утилиты: IE PassView v.1.17:

    12:35

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.78:

    12:10

    SD Association впервые раскроет публике подробности стандарта SDXC:

    12:00

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.9 Build 2122:

    11:45

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.3.2.0:

    11:20

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1545:

    10:55

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.4 Build 16688:

    10:30

    Texas Instruments OMAP3530 — такие процессоры вытеснят Atom?:

    10:28

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.6.0.0.74:

    10:05

    Intel предложит новые двухъядерные CULV-процессоры для тонких ноутбуков:

    09:43

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (29/09/2009):

    09:40

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0918.1:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 сентября):

    08:00

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