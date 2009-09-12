  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 сентября 2009

    Acer представила ультрапортативный ноутбук Ferrari One на платформе AMD Congo:

    16:15

    Kohjinsha выпускает миниатюрный нетбук с сенсорным экраном:

    13:45

    Мультимедиа: WebcamXP v.5.3.4.295:

    13:25

    Конвертеры: PSP Video 9 v.5.00:

    13:00

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1435:

    12:35

    Утилиты: GoodSync v.7.9.9.2:

    12:10

    Архиваторы: ExtractNow v.4.40.0.25 Beta:

    11:45

    AMD показала технологию ATI Eyefinity: изображение на экране вплотную приблизилось к реальности:

    11:45

    Утилиты: UnHackMe v.5.5.5.325 Beta 2:

    11:20

    Нововведение AMD поможет выбрать ПК: AMD попробует облегчить задачу выбора с помощью сценариев использования ПК

    11:16

    Packard Bell анонсирует 18,4-дюймовый ноутбук EasyNote DT85:

    11:00

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.10:

    10:55

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.3.2:

    10:30

    Системная плата Sapphire Pure 785G напомнила, что кроме Intel P55, есть и другие чипсеты:

    10:14

    Настройщики: Super Utilities v.9.6.25:

    10:05

    Western Digital представляет обновлённые внешние накопители My Book:

    10:00

    Hitachi GST не забывает о винчестерах семейства CinemaStar для работы с видео:

    09:42

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.51:

    09:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (11.09.2009):

    09:15

    Force3D Radeon HD 4890 — большой и нестандартный кулер, измененная система питания:

    09:04

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-09-09a:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 сентября):

    08:00

    Apacer Handy Steno AH326 — стильный накопитель ёмкостью 32 ГБ с выдвижным разъемом USB:

    07:33

    Внешний накопитель WD My Passport Essential стал меньше, «умнее» и лучше защищен: Карманный винчестер комплектуется ПО WD SmartWare и аппаратно шифрует данные

    01:54

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018