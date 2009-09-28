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    28 сентября 2009

    Buffalo пополняет семейство внешних винчестеров DriveStation моделью с поддержкой USB 3.0:

    23:30

    За счет GPU-ускорения HD-видео больше не будет «тормозить» в нетбуках:

    22:36

    GlobalFoundries не спешит с переходом на нормы 32 нм, зная о планах AMD?:

    21:17

    Digital Cowboy представляет акриловые корпуса для любителей моддинга:

    17:55

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.81:

    17:35

    Elpida представляет первый в мире чип Mobile RAM плотностью 2 Гбит:

    17:30

    Док-станция Sharkoon QuickPort Combo получила интерфейс IDE:

    17:18

    Настройщики: DSL Speed v.4.9:

    17:10

    Ноутбуки с приводами Blu-ray станут массовыми не раньше, чем через год:

    17:00

    NVIDIA придумала имя 3D-ускорителю GT300:

    16:45

    Графика: Fotosizer v.1.26.0.448:

    16:45

    AsRock выпустит системную плату на чипсете 785G для процессоров Socket 939:

    16:30

    Чистильщики: Baku v.4.1.3557:

    16:20

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 130010:

    15:55

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.1:

    15:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.44d Beta:

    15:05

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.83:

    14:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.09.25:

    14:15

    Утилиты: TransMac v.9.0a:

    13:50

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.4 Build 16667 Stable:

    13:25

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.7:

    13:00

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.97:

    12:35

    Софт для сотовых: Floola v.5.3.1:

    12:10

    Утилиты: FileTypesMan v.1.52:

    11:45

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.97:

    11:20

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.4:

    10:55

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.0.114.000:

    10:30

    Фото дня: Sabertooth 55i — камуфлированный «спецназ» среди системных плат ASUS:

    10:24

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.1b:

    10:05

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 сентября):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 сентября 2009 года):

    08:50

    Ассортимент Hyundai пополнился двумя мультимедийными мониторами с поддержкой Full HD:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 сентября 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 сентября 2009 года):

    08:00

    Осведомленный японец проговорился о скором выходе объектива Nikon AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR:

    08:00

    По следам IDF 2009: на технологическом фронте Intel делает ставку на инновации :

    02:00

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