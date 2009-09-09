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    9 сентября 2009

    Samsung анонсирует 640-гигабайтный винчестер для дорогих ноутбуков:

    22:17

    Buffalo SHD-PE путем конверсии превращаются в корпуса для SSD:

    20:28

    Microsoft выпустила свою самую тонкую клавиатуру:

    20:20

    WD выпускает новый жёсткий диск Scorpio Blue: 640 ГБ в 2,5-дюймовом типоразмере:

    20:10

    Pentium G6950 будет дешевым и не модным, но быстрым? :

    19:55

    WiMAX растет быстрее других технологий, но борьба с LTE еще впереди, полагают аналитики:

    19:19

    Компактный внешний громкоговоритель Altec Lansing Orbit USB нацелен на владельцев мобильных ПК:

    18:52

    Gigabyte выпустила видеокарту Radeon HD 4770 с 1 ГБ памяти:

    18:25

    Корпуса стильных USB-накопителей Gresso Grand Monaco изготовлены не из самых привычных материалов:

    18:00

    Mushkin анонсировала наборы модулей памяти DDR3 для платформы Intel P55:

    17:54

    Dell выпустила два тонких и лёгких ноутбука Inspiron 14z и 15z:

    17:36

    Palm Pixi — второе устройство с операционной системой webOS:

    15:22

    Atom N470 станет частью платформы для мобильных ПК Pine-trail M:

    14:59

    Sony не будет тягаться с Nikon и Canon, а Live View и видеосъемку оставит камерам начального уровня:

    14:42

    Для Intel P55 компания Lexar Media предлагает недорогие модули памяти DDR3-1333:

    14:33

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4500:

    14:15

    Dell выпускает две новые модели настольных ПК Studio XPS на основе Lynnfield:

    13:54

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.8:

    13:50

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.34:

    13:25

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.51:

    13:00

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.3:

    12:35

    Утилиты: DriverView v.1.1.7:

    12:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.12 Hotfix 1:

    11:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.7 Build 1143:

    11:20

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.11.6.4199:

    10:55

    Медиаплееры: JetAudio v.7.5.5:

    10:30

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.5.1.4:

    10:05

    Ассортимент Maxcube пополнили БП Arsenal мощностью 700 и 900 Вт:

    10:01

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.0.4:

    09:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.14:

    09:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.09.08:

    08:50

    Производители системных плат не верят в японский процессор:

    08:30

    Медиаплееры: Real Alternative v.2.00:

    08:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:00

    Четыре системные платы представляют новую линейку MSI на чипсете P55:

    08:00

    Объектив компактной камеры Samsung WB5000 охватывает 24-кратный диапазон фокусных расстояний :

    01:00

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